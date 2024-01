DIRETTA/ Genoa Lecce video streaming tv: meglio il Grifone nei precedenti (Serie A, 28 gennaio 2024)

DIRETTA GENOA LECCE: I TESTA A TESTA

Prima di immergerci nella diretta di Genoa Lecce, vediamo come la storia ha unna preferita o meno all’interno di questa partita. In casa, il Genoa ha affrontato il Lecce in diciannove occasioni, suddivise tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. Per quanto riguarda il massimo campionato italiano, il Genoa gode di un vantaggio con quattro vittorie e due pareggi. Anche in Serie B, la squadra rossoblù ha dimostrato la propria superiorità con cinque vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta. Nella Coppa Italia, il Genoa ha mantenuto una prevalenza con due vittorie e un pareggio.

In trasferta, il Grifone ha affrontato il Lecce in diciotto occasioni, con sfide in Serie A, Serie B e Coppa Italia. Nella Serie A, il Genoa ha ottenuto tre vittorie, tre pareggi ed una sconfitta. Tuttavia, a livello di Serie B, il Lecce ha dimostrato un bilancio favorevole con otto vittorie e due pareggi, realizzando 18 reti e subendone 6. Va menzionato un episodio particolare in Coppa Italia, dove il risultato di 3-0 ottenuto dal Lecce nel 1996 fu ribaltato a tavolino in 2-0 a favore del Genoa, a causa dell’entrata in campo irregolare di Jonathan Bachini. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA GENOA LECCE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Genoa e Lecce? La partita si potrà seguire su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv. La gara della 22^ giornata di campionato si potrà però seguire anche su Sky per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

GENOA LECCE: UNA SFIDA DELICATA!

Genoa Lecce, in diretta domenica 28 gennaio 2024 alle ore 12.30 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà una sfida valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Partiti con l’obiettivo di vivere una stagione tranquilla, i rossoblu del Genoa stanno mantenendo perfettamente le aspettative. La recente vittoria a Salerno, unita a una serie positiva di 5 risultati utili, iniziata con il successo contro il Sassuolo e arricchita dal pareggio interno contro l’Inter, ha collocato il Genoa all’undicesimo posto in classifica, con un vantaggio di 4 punti sul Lecce.

Per il Lecce, il ritorno di giocatori precedentemente assenti per la Coppa d’Africa, come Touba, Rafia e Banda, allevia leggermente le difficoltà, soprattutto per l’allenatore D’Aversa, che nelle ultime settimane aveva incontrato difficoltà nel trovare alternative valide, specialmente durante le partite. Dopo le recenti prestazioni deludenti contro le squadre di vertice e il tris incassato dalla Juventus, ottenere punti contro il Genoa è fondamentale per evitare pericolosi scivoloni in classifica. D’Aversa cercherà di raggiungere questo obiettivo schierando Sansone e Almquist accanto a Krstovic in attacco, con Banda pronto a dare il suo contributo durante il corso della partita.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA LECCE

Le probabili formazioni della diretta Genoa Lecce, match che andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Per il Genoa, Alberto Gilardino schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Martinez; De Winter, Bani, Vogliacco; Spence, Thorsby, Strootman, Malinovskyi, Vasquez; Gudmundsson, Retegui. Risponderà il Lecce allenato da Marco Baroni con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Krstovic, Sansone.

GENOA LECCE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Genoa Lecce, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria del Genoa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Lecce, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.

