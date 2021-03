Diretta Genoa Milan Primavera/ Streaming video tv: chi stacca l’altro?

DIRETTA GENOA MILAN PRIMAVERA: BELLA SFIDA!

Genoa Milan Primavera, in diretta alle ore 15.00 di questo pomeriggio, domenica 14 marzo 2021, è una partita valida per la quindicesima giornata del campionato Primavera 1, che giunge così finalmente all’ultimo turno di un girone d’andata che è durato addirittura sei mesi a causa del lunghissimo stop per Covid. La diretta di Genoa Milan Primavera metterà di fronte stamattina due formazioni che arrivano da altrettanti pareggi nelle partite che hanno disputato nella scorsa giornata in turno infrasettimanale: per il Genoa un pirotecnico 3-3 sul campo della Lazio, il Milan invece ha saputo fermare sullo 0-0 la capolista Roma spezzando un periodo difficile per i rossoneri.

Uno sguardo alla classifica ci consente di osservare che le formazioni Primavera di Genoa e Milan sono appaiate a quota 19 punti, non lontano tutto sommato dalla zona playoff, ma nemmeno ancora del tutto al sicuro dalla lotta salvezza. L’imperativo dunque è vincere per poter guardare in alto, chi invece perdesse dovrebbe cominciare a guardarsi alle spalle…

DIRETTA GENOA MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Milan Primavera sarà trasmessa quest’oggi su Sportitalia Solocalcio, il canale in chiaro del digitale terrestre che è la “casa” del campionato Primavera 1 insieme al canale principale di questa emittente. Di conseguenza tifosi ed appassionati potranno seguire la partita anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’app di Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA MILAN PRIMAVERA

Diamo infine uno sguardo anche a quelle che potrebbero essere le probabili formazioni di Genoa Milan Primavera. Per i padroni di casa possiamo disegnare un modulo 3-5-2 con Agostino in porta e davanti a lui la difesa a tre formata da Piccardo, Dumbravanu e Gjini, mentre nella folta linea a cinque del centrocampo potrebbero essere titolari Maglione, Besaggio, Cenci, Turchet e Zaccone ed infine in attacco la coppia potrebbe essere formata da Kallon ed Estrella. Probabile modulo 4-3-3 invece per il Milan Primavera, con Jungdal in porta e davanti a lui i quattro difensori Stanga, Obaretin, Michelis e Kerkez. A centrocampo i rossoneri potrebbero schierare il terzetto con Frigerio, Brambilla e Mionic, infine Roback, Nasti ed El Hilali sono i favoriti per il tridente offensivo.

