VIDEO ATALANTA GENOA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Al Gewiss Stadium l’Atalanta ha la meglio sul Genoa vincendo con un netto 5 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i lombardi iniziano bene la partita prendendo subito il controllo della situazione anche tramite l’immediato pericolo portato nei confronti della retroguardia avversaria già al 6′ con un tiro di Lookman finito alto sopra la traversa. I minuti passano e gli uomini del Gasp ci riprovano al 14′ con Hien sebbene la squadra di mister Gilardino risponda al 17′ fallendo una chance con Bani.

Ci pensa quindi Retegui, capitalizzando un assist offertogli da Lookman, a siglare la rete del vantaggio per i bergamaschi al 24′. I lombardi insistono collezionando diverse opportunità mancate da Lookman al 31′, Kolasinac al 41′ ed infine Pasalic al 45’+1′. Nel secondo tempo la storia del match sembra quasi ripetersi rispetto a quanto accaduto in precedenza tanto che Retegui fa il bis andando a segno pure al 50′, sfruttando il pallone rimasto libero dopo la parata di Gollini su Ederson, ed ancora Hien colpisce di testa spedendo la sfera sul fondo al 55′.

Nel finale la Dea triplica all’ora di gioco con il gol di Ederson, assistito da Retegui che completa la tripletta personale al 74′ trasformando un calcio di rigore assegnato per un fallo di mano commesso da Vogliacco. La cinquina arriva quindi all’80’ con il gol realizzato da De Roon ed i rossoblu accorciano inutilmente le distanze con Ekhator, supportato da Melegoni, all’83’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Daniele Chiffi, proveniente dalla sezione di Padova, ha estratto alcun tipo di cartellino, nè giallo nè rosso, all’indirizzo dei tesserati dei due club scesi in campo al Gewiss Stadium. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questa settima giornata di campionato permettono all’Atalanta di salire a quota 10 nella classifica della Serie A 2024/2025 mentre il Genoa non si muove, restando bloccato a 5 punti.

VIDEO ATALANTA GENOA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS