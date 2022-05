Diretta Genoa Napoli Primavera/ Streaming video tv: l’andata del playout

DIRETTA GENOA NAPOLI PRIMAVERA: PATITA COMBATTUTA!

Genoa Napoli Primavera, in diretta dal Campo Begato 9 di Genova alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, venerdì 20 maggio 2022, sarà la partita d’andata del playout salvezza per il Campionato Primavera 1 che ha già decretato le retrocessioni di Spal e Pescara e adesso deve designare la terza squadra che sarà costretta a scendere in Primavera 2 nel prossimo campionato, una tra il Genoa che ha chiuso al terzultimo posto e il Napoli che invece è stato quartultimo e di conseguenza settimana prossima potrà giocare la partita di ritorno in casa.

GENOA RETROCESSO IN SERIE B/ Perde a Napoli ed è condannato nella lotta salvezza

Il Genoa arriva dalla sconfitta per 4-2 contro il Milan nell’ultima giornata della stagione regolare, quando invece il Napoli ha perso per 1-2 in casa contro il Verona, lasciandosi sfuggire anche l’occasione per salvarsi senza passare da questo rischioso spareggio. Da notare che per il Napoli l’unico vantaggio sarà giocare il ritorno in casa, perché a parità di risultati si dovrà procedere con tempi supplementari e calci di rigore. Intanto però dobbiamo scoprire cosa succederà nell’odierna partita d’andata: che cosa ci dirà la diretta di Genoa Napoli Primavera?

DIRETTA/ Napoli Genoa (risultato finale 3-0): la gara di Insigne

DIRETTA GENOA NAPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Napoli Primavera dovrebbe essere visibile sui canali di Sportitalia, che è l’emittente di riferimento per tutto il Campionato Primavera 1, in televisione ma anche in diretta streaming video tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA NAPOLI PRIMAVERA

Andiamo adesso a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni della diretta Genoa Napoli Primavera. Luca Chiappino potrebbe schierare il suo Genoa con il modulo 4-2-3-1 e questi possibili titolari: Corci in porta; davanti a lui la difesa a quattro formata da Dellepiane, Gjini, Calvani e Boci; in mediana la coppia formata da Macca e Sadiku; sulla trequarti Kallon, capitan Besaggio e Ambrosini da destra a sinistra a supporto del centravanti Sahli.

DIRETTA/ Milan Genoa Primavera (risultato finale 4-2): poker Nasti, rossoneri salvi!

Per il Napoli Primavera allenato da Nicolò Frustalupi possiamo invece disegnare un modulo 3-4-2-1 conquisti possibili titolari: Pontillo, Barba e capitan Costanzo nella difesa a tre davanti al portiere Idasiak; linea a quattro a centrocampo con Marchisano, Saco, Iaccarino e Acampa da destra a sinistra; infine il reparto offensivo con D’Agostino e Spavone sulla trequarti dietro il centravanti Ambrosino.











© RIPRODUZIONE RISERVATA