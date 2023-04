DIRETTA/ Genoa Perugia video streaming tv: numeri a due facce nei precedenti

DIRETTA GENOA PERUGIA: TESTA A TESTA

In procinto di iniziare la diretta di Genoa Perugia, gara valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare i precedenti che accompagnano questa partita allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova. Liguri e umbri si sono scontrati cinque volte: il bilancio parla di tre vittorie dei padroni di casa e due sfide terminate con il successo degli ospiti. Il primo incontro risale al 18 febbraio 1996 e racconta della vittoria ospite di misura (0-1).

DIRETTA/ Perugia Modena (risultato finale 0-1): i geminiani espugnano il Curi!

Il 4 gennaio 1998, invece, successo del Genoa per 2-0 nella sfida valevole per la ventinovesima giornata del campionato cadetto. Altra affermazione del Perugia nel match del 13 febbraio 2005, 0-1 nel ventisettesimo turno cadetto. Poi due sfide di Coppa Italia: a dicembre 2016 risultato di 2-2 dopo i tempi supplementari con i gol di Simeone, Pandev, Bianchi e Drolè e poi vittoria ligure dopo i calci di rigore. Passaggio del turno in Coppa Italia in favore del Genoa anche il 13 agosto 2021: doppio vantaggio ospite con i gol di Carretta e Lisi prima del ribaltone firmato da Criscito, Hernani e Kallon. (Giulio Halasz)

Diretta/ Como Genoa (risultato finale 2-2): Cutrone e Mancuso trovano il pareggio!

GENOA PERUGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Genoa Perugia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Genoa Perugia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Diretta/ Perugia Reggina (risultato finale 1-3) streaming video tv: la chiude Canotto

LIGURI FAVORITI!

Genoa Perugia, in diretta sabato 15 aprile 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valida per la 32^ giornata del campionato di Serie B. Scontro tra Grifoni con il Genoa che si è fatto rimontare dal Como due gol nel turno di Pasquetta, scivolando a -6 dal Frosinone primo della classe e vedendo riavvicinarsi. a-4 il Bari terzo in classifica, anche se la striscia positiva del Genoa si è comunque allungata a 9 partite consecutive.

Il Perugia si è fatto sorprendere dal Modena in casa nell’ultimo turno disputato, restando nel pieno della bagarre della zona retrocessione al quartultimo posto, comunque a -2 dalla prospettiva di conquistare la salvezza diretta a fine stagione. All’andata Perugia vincente di misura sul Genoa al “Curi”, in campionato le due squadre non si affrontano a Marassi dal 13 febbraio 2005, anche in quell’occasione furono gli umbri vincitori col punteggio di 0-1.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA PERUGIA

Le probabili formazioni della diretta Genoa Perugia match che andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Per il Genoa, Alberto Gilardino schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Martinez; Ilsanker, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Criscito; Coda, Gudmundsson. Risponderà il Perugia allenato da Fabrizio Castori con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Gori; Sgarbi, Curado, Struna; Casasola, Capezzi, Santoro, Lisi; Luperini; Di Serio, Di Carmine.

GENOA PERUGIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Genoa Perugia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria del Genoa con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.85, mentre l’eventuale successo del Perugia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA