Diretta/ Genoa Reggina (risultato finale 1-0): volano i rossoblu, calabresi in crisi

DIRETTA GENOA REGGINA (RISULTATO FINALE 1-0): MARTINEZ SALVA TUTTO

Termina la partita e la diretta Genoa Reggina, risultato di 1-0 in favore degli uomini di Gilardino che hanno la meglio sulla squadra di Inzaghi. Decisivo dunque il guizzo di Coda che al 36′ ha preso la mira in area beffando Colombi. Inutili i tentativi di aggiustare la partita da parte di Inzaghi che nonostante i vari cambi di giocatori e modulo a gara in corso ha registrato la quarta sconfitta consecutiva. Non sono mancate però le emozioni finali con la traversa del Genoa con Badelj su punizione e poi con la clamorosa occasione per la Reggina: pallonetto di Canotto dove è stato strepitoso Martinez a mettere in angolo sopra la traversa.

Prima del triplice fischio c’è stato ancora spazio per le ammonizioni di Vogliacco, Gudmundsson, Gagliolo e Camporese così come per i cambi che hanno visto Cicerelli prendere il posto di Di Chiara in pieno forcing finale da parte degli ospiti mentre sponda rossoblu Gudmundsson ha lasciato il campo per Salcedo. Durante un parapiglia verso il novantesimo, è stato espulso dalla panchina Sturaro che era già in precedenza uscito dal campo, sostituito da Frendrup.

DIRETTA GENOA REGGINA (RISULTATO 1-0): GIRANDOLA DI CAMBI

Ci si avvicina alla fine della diretta Genoa Reggina con il risultato che resiste sull’1-0 in favore dei padroni di casa. Dopo Gilardino, anche Inzaghi cambia le carte in tavola con Rivas e Fabbian al posto di Bouah e Majer, poco prima ammonito dall’arbitro Aureliano.

Il direttore di gara ha successivamente ammonito anche Hernani e Badelj, quest’ultimo il primo a ricevere il giallo tra i giocatori del Genoa. La Reggina in questi ultimi minuti si sta riversando in avanti onde evitare un’altra sconfitta che potrebbe veramente mettere ancora più nei guai Inzaghi che, ad un quarto d’ora dalla fine, cambia ancora con Canotto per Hernani e Gori per Strelec. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA GENOA REGGINA (RISULTATO 1-0): MARTINEZ RISPONDE PRESENTE

Riprende la diretta Genoa Reggina, risultato sempre sull’1-0 per i rossoblu. Al quinto minuto occasionissima per i padroni di casa con Vogliacco che per poco non trova la deviazione decisiva in porta, mettendo fuori di poco. Risposta della Reggina qualche istante più tardi con il primo squillo amaranto, una conclusione di Menez respinta da Martinez.

Al 52′ arriva il provvedimento disciplinare per Cionek, reo di aver messo giù Gudmundsson. Arrivano poi i primi cambi, tutti sponda Genoa: Frendrup entra al posto di Sturaro mentre Ekuban subentra a Coda, fin qui match-winner di serata. Poco prima dell’ora di gioco Gudmundsson scalda i guantoni a Colombi mentre sulla ribattuta Cionek si oppone al neo entrato Ekuban. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA GENOA REGGINA (RISULTATO 1-0): GOL DI CODA

Termina il primo tempo della diretta Genoa Reggina con il risultato che sorride ai rossoblu per 1-0. A sbloccare una partita molto maschia e bloccata è stato Massimo Coda con il suo nono gol stagionale. L’ex Benevento riceve in area da Sturaro, sfida Gagliolo e trova un angolo impensabile che beffa Colombi e porta avanti i suoi. La rete dell’1-0 sblocca di fatto la partita che scorre molto più fluida per quanto riguarda le azioni del Genoa che prende consapevolezza.

Al 40′ arriva il primo cartellino giallo del match con Menez che con lo slancio entra in ritardo su Sabelli poco fuori l’area di rigore. Al quarantacinquesimo Gudmundsson fa una giocata spettacolare sulla fascia, mette il pallone in mezzo dove trova Coda che vanifica tutto calciando male da ottima posizione. (Aggiornamento di Christian Atttanasio).

DIRETTA GENOA REGGINA (RISULTATO 0-0): SEMPRE PARITA’

Prosegue la diretta Genoa Reggina con il risultato sempre fisso sullo 0-0. Il match è condizionato prevalentemente dall’essere una partita maschia, molto cattiva, con poco spazio per lo spettacolo e per la tattica bensì più di quantità.

Il Genoa prova a proporre qualcosina in più, alzando il baricentro della squadra e facendo muovere maggiormente le proprie pedine. Più conservativo invece il piano della Reggina di Inzaghi. Lavoro difficile per il fischietto Aureliano che è chiamato a gestire una partita come detto senza esclusioni di colpi e con lo stadio incandescente. (aggiornamento di Christian Attanasio).

DIRETTA GENOA REGGINA (RISULTATO 0-0): MARASSI INFUOCATO

Inizia la diretta Genoa Reggina, gara valevole per la 31esima giornata di Serie B, con il risultato ancora fermo sullo 0-0 dopo il primo quarto d’ora. Bisogna anche dire che si è giocato molto poco per via di un duro scontro tra Strelec e Bani. Furibondo il tecnico dei rossoblu Gilardino con l’arbitro Aureliano che ha deciso di non ammonire nonostante il fallo sia stato davvero pericoloso.

Tutto ciò ha portato addirittura la sostituzione con l’ex Chievo e Bologna obbligato ad uscire al dodicesimo minuto: al suo posto entra Ilsanker. Poco spazio dunque ad altre occasioni in una cornice spettacolare come quella del Marassi. Tutto esaurito nel capoluogo ligure con quota 30.000 presenti raggiunta e superata (aggiornamento di Christian Attanasio).

DIRETTA GENOA REGGINA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Sta per iniziare Genoa Reggina e uno sguardo alle statistiche ci può dare una mano ad analizzare meglio questa sfida. I rossoblu hanno totalizzato 30 punti in casa, tre in meno di quelli ottenuti lontano dalle mura amiche. La differenza più sostanziosa però è quella delle reti subite: solo 6 al Ferraris contro le 13 incassate in trasferta. Discorso simile per i gol fatti essendoci solamente una marcatura di differenza tra casa e trasferta, per la precisione 20 a 19.

Anche la Reggina predilige giocare davanti al proprio pubblico, avendo ottenuto la bellezza di quattro punti in più rispetto a quando la squadra amaranto è andata a giocare in trasferta. Differenza che si nota anche grazie alla statistica sui gol fatti essendo stati fin qui 23 le realizzazioni in casa rispetto alle sette in meno messe a segnato in trasferta. Per quanto concerne le reti subite, il divario si vede quando si parla di secondo tempo: nella prima frazione la Reggina ha incassato 11 gol mentre nei quarantacinque minuti finali ne ha concessi 24, più del doppio. (aggiornamento di Christian Attanasio)

GENOA REGGINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Reggina sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare, come di consueto: le partite di Serie B infatti vanno in onda su questa emittente e dunque si tratterà di un appuntamento riservato agli abbonati, che potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – installando l’applicazione Sky Go. Possiamo poi ricordare che i match del campionato cadetto sono fornite integralmente anche dalla piattaforma DAZN: anche in questo caso si tratterà di una visione in mobilità, e per avere accesso alle immagini dovrete aver sottoscritto un abbonamento al portale.

TESTA A TESTA

Prima dell’inizio del match Genoa Reggina soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Allo stadio “Ferraris” di Genova le due compagini si sono scontrate in sette occasioni con un bilancio che pende a favore dei liguri: i rossoblù hanno ottenuto tre vittorie, una volta ha vinto la formazione calabrese e in tre occasioni gli incontri sono terminati in parità. Il primo incrocio risale al 3 settembre 1995 e corrisponde alla sfida con più gol: in tale giorno, infatti, il match valevole per il campionato di Serie B terminò con un clamoroso 7-0 in favore dei padroni di casa.

Il primo successo ospite, invece, è datato 23 marzo 1997, ancora nel campionato cadetto, 1-2 il risultato finale. Il 14 dicembre dello stesso anno, infine, la prima partita terminata in parità: nessun gol nella sfida valevole per il campionato di Serie B. L’ultimo incrocio in ordine di tempo, infine, risale al 9 novembre 2008: vittoria del Genoa con un perentorio 4-0 grazie alla tripletta di Milito e al gol firmato da Sculli. (Giulio Halasz)

INZAGHI RISCHIA TUTTO!

Genoa Reggina è in diretta dallo stadio Luigi Ferraris, alle ore 20:30 di venerdì 31 marzo: con questo anticipo riparte ufficialmente la Serie B 2022-2023, siamo alla 31^ giornata e ci avviciniamo a rapidi passi verso la conclusione della stagione regolare. Il Genoa sente vicina la meta: con il 3-0 di Brescia il Grifone si è portato a soli 6 punti dal Frosinone ma soprattutto ha 5 punti di vantaggio sul Sudtirol, grande lavoro di Alberto Gilardino che adesso vuole dare lo strappo definitivo per andare a prendersi l’immediato ritorno in Serie A, senza dover passare dai playoff.

La Reggina è in crisi: è stata travolta in casa dal Cagliari, sono otto sconfitte nelle ultime nove e, anche se con una partita in meno, gli amaranto che si giocavano la promozione diretta hanno appena un punto di vantaggio sulla nona, il che significa che adesso sono concretamente a rischio anche i playoff e sarebbe un fallimento, per come si era messa e per le ambizioni. Per ora Pippo Inzaghi rimane al suo posto, ma è chiaro che nella diretta di Genoa Reggina dovrà dare delle risposte; ora vediamo in che modo i due allenatori potrebbero schierarsi, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA REGGINA

Nella diretta Genoa Reggina Gilardino potrebbe confermare il 3-5-2 visto al Rigamonti: se fosse così, la difesa del Grifone potrebbe essere composta da Vogliacco, Bani e Dragusin a protezione di Josep Martinez, mentre i due laterali di centrocampo potrebbero essere Sabelli e Haps, favoriti su Hefti e Criscito. In mezzo al campo la regia di Badelj, con Strootman e Jagiello sulle mezzali; da valutare ovviamente anche Sturaro e Frendrup, candidature importanti, mentre davanti si punta sul recupero di Massimo Coda e Aramu senza i quali sarebbe appunto tandem Gudmundsson-Eddie Salcedo, altrimenti possibile ritorno al tridente.

Inzaghi dovrebbe confermare il 4-3-3 ma resta da capire chi giocherà: in difesa si candidano Terranova e Liotti per sostituire eventualmente Camporese (o Gagliolo) e Di Chiara, a destra possibile conferma per Pierozzi (ma occhio a Bouah) con Colombi sempre tra i pali. Crisetig sarà il regista; Fabbian confermato sulla mezzala, ballottaggio Majer-Hernani (ex della partita) per l’altra maglia in mezzo e poi tanti dubbi nel tridente, con Ménez insidiato da Gabriele Gori e Strelec che può fare l’esterno a destra, a sinistra invece Cicerelli se la vede con Rigoberto Rivas.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulla diretta di Genoa Reggina possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita di Serie B. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,75 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,50 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria degli ospiti, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 5,00 volte la vostra giocata.











