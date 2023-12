Diretta/ Genoa Roma Primavera (risultato 1-1) video streaming tv: Goncalinho trova il pari (17 dicembre 2023)

DIRETTA GENOA ROMA PRIMAVERA (RISULTATO 1-1): GONCALINHO TROVA IL PARI!

Inizia il match tra Genoa e Roma. Ci provano Arboscello e Omar, Marin risponde presente. Mlakar! La sblocca la Roma! Palla controllata in area su invito da calcio d’angolo e tiro vincente che non lascia scampo a Calvani! Mannini serve Marazzotti che avanza e calcia, palla fuori! Ghiotta occasione sprecata dalla Roma. Genoa che sta attaccando a testa bassa a caccia del pari. Giallo per Louakima. Genoa in mezzo da punizione, libera l’area Golic. Genoa sempre in attacco, difende bene la Roma. Goncalinho! Pareggia il Genoa! Papadoupolos la mette in mezzo da punizione e trova il tocco vincente del compagno di squadra. Termina la prima frazione di gioco. (agg. Umberto Tessier)

GENOA ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Roma Primavera non sarà disponibile: questa partita infatti non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma bisogna ricordare che la casa del campionato Primavera 1 è Sportitalia che di fatto fornisce tutte le gare del torneo Under 19. In questo caso la visione sarà soltanto in diretta streaming video, con tre opzioni: innanzitutto si potrà visitare il sito dell’emittente, sportitalia.com, poi in alternativa rivolgersi al canale Sportitalia SoloCalcio, presente appunto soltanto nella versione in streaming, e infine attivare l’applicazione Sportitalia su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

SI COMINCIA!

Sta finalmente per prendere il via la diretta di Genoa Roma Primavera. Spulciando i precedenti tra queste due squadre possiamo dire che nelle ultime dieci partite abbiamo avuto una sorta di monologo dei giovani giallorossi, che hanno ottenuto sette vittorie con due pareggi e una sola sconfitta. L’unica vittoria del Genoa in epoca recente è arrivata nell’aprile 2021: una sorpresa, perché la Roma di Alberto De Rossi era prima in classifica (c’era già il girone unico) ma era caduta contro un Grifone che andava a caccia dei playoff, e sul Campo Begato 9 si era imposto con il gol di Yayah Kallon a metà del primo tempo.

Per il resto appunto i giallorossi hanno dominato, anche se in questo lasso di tempo hanno raccolto una sola vittoria sul campo del Genoa: è successo nel maggio 2018, la gara di andata si era conclusa con un roboante 5-0 ma in Liguria la Roma Primavera aveva faticato, segnando con Andrea Marcucci alla mezz’ora ma poi non riuscendo più ad allungare, e rischiando grosso. Adesso finalmente siamo pronti a scoprire come andranno le cose nella partita di oggi, a tale proposito possiamo metterci comodi e lasciare che a parlare sia il campo perché la diretta di Genoa Roma Primavera sta davvero per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

GENOA ROMA PRIMAVERA: GIALLOROSSI IN RIPRESA!

Genoa Roma Primavera in diretta domenica 17 dicembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Ferruccio Chittolina di Quiliano sarà una sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato Primavera 1. Giallorossi lanciati dopo gli ultimi successi in campionato, la squadra allenata da Federico Guidi ha ritrovato continuità ed è ora quinta, a un passo dal podio della classifica, dopo l’ultimo fondamentale successo contro l’Atalanta.

Non sta invece attraversando un momento positivo il Genoa, sconfitto negli ultimi due impegni tra Coppa e campionato, ko anche nell’ultima trasferta in casa del Milan. Grifoni senza patemi d’animo per l’ultimo posto ma al momento lontani dalla zona play off. L’ultimo precedente in casa rossoblu nel campionato Primavera tra le due squadre risale al 24 aprile 2022 ed è terminato con un pareggio col punteggio di 1-1.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ROMA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Genoa Roma Primavera, match che andrà in scena allo stadio Ferruccio Chittolina di Quiliano. Per il Genoa, Alessandro Agostini schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sattanino; Gagliardi, Bolcano, Calvani, Sarpa; Palella, Lipani; Fini, Ambrosini, Accornero; Debenedetti. Risponderà la Roma allenata da Federico Guidi con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Marin; Chesti, Golic, Keramitsis; Mannini, Pagano, Pisilli, Ienco; Costa, Misitano, Cherubini.

GENOA ROMA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Genoa Roma Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Primavera 1. La vittoria del Genoa con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.75.











