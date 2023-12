Diretta/ Milan Genoa Primavera streaming video tv: rossoneri in flessione (9 dicembre 2023)

Milan Genoa Primavera, in diretta sabato 9 dicembre 2023 alle ore 13.00 presso il Centro Sportivo Vismara – Puma House of Football di Milano, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato Primavera 1. Il Milan, dopo aver battagliato con l’Inter per il primo posto, si è dimostrato in netta flessione nelle ultime partite e la sconfitta subita in casa della Lazio è stata la terza nelle ultime quattro partite disputate in campionato, con i rossoneri ora quarti, scivolati dietro l’Inter, la stessa Lazio e il Sassuolo.

Più indietro il Genoa che arriva comunque all’appuntamento con la fiducia regalata dalla vittoria nel derby contro la Sampdoria, un appuntamento sempre atteso e che, se vinto, dona sempre grande entusiasmo. Grifoni comunque in zona più che tranquilla di classifica e, anzi, un ulteriore miglioramento sul piano della continuità potrebbe portare i rossoblu a lottare per la qualificazione in zona play off.

DIRETTA MILAN GENOA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Genoa Primavera sarà trasmessa su Sportitalia, il canale principale che questa emittente mette a disposizione al numero 60 del digitale terrestre; la casa del campionato Primavera fornisce poi due soluzioni per assistere alla partita con il servizio di diretta streaming video. La prima è rappresentata dal sito www.sportitalia.com che è liberamente consultabile, mentre per la seconda alternativa in mobilità dovrete installare l’app Sportitalia e installarla su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN GENOA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Milan Genoa Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Vismara – Puma House of Football di Milano. Per il Milan, Ignazio Abate schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bartoccioni; Bakoune, Simić, Nsiala, Bartesaghi; Victor, Stalmach; Cuenca, Zeroli, Bonomi; Sia. Risponderà il Genoa allenato da Alessandro Agostini con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Calvani; Sarpa, Issa, Barbini, Meconi; Palella, Gonçalinho; Fini, Papadopoulos, Omar; Bornosuzov.

MILAN GENOA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Milan Genoa Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Milan con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo del Genoa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.25.











