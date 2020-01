Diretta Roma Juventus/ Streaming video tv: alta tensione all’Olimpico (Serie A)

Roma Juventus, che sarà diretta dal signor Guida, è una delle grandi partite che chiudono il girone di andata nel campionato di Serie A 2019-2020: alle ore 20:45 di domenica 12 gennaio si gioca allo stadio Olimpico e questa per i campioni d’Italia è una sfida davvero delicata e importante. Dopo i quattro gol rifilati al Cagliari la Juventus deve dimostrare di saper fare risultato anche sul campo di una rivale storica e che sta disputando un’ottima stagione, tanto da occupare la quarta posizione in classifica. La Roma arriva dalla sconfitta interna contro il Torino che ci dice di un progetto che si deve ancora sviluppare nei suoi minimi termini, ma Paulo Fonseca sta facendo un buonissimo lavoro; la pressione ce l’ha oggi la Juventus, che per di più ha già giocato su questo campo nel corso della stagione e ha perso – contro la Lazio. Vedremo se Maurizio Sarri ritroverà la squadra che ha seguito al meglio i suoi dettami domenica scorsa; sarà davvero interessante scoprire quello che succrobabiederà e se i bianconeri batteranno un colpo nella lotta allo scudetto o, nella diretta di Roma Juventus, saranno i giallorossi a prendersi una vittoria di prestigio. Intanto, mentre aspettiamo che le squadre scendano sul terreno di gioco, andiamo a leggere in maniera più approfondita quali potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori nell’analisi delle probabili formazioni di questo big match.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Juventus sarà disponibile in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, che la potranno seguire su Sky Sport Uno o Sky Sport Serie A (canali 201 e 202 del decoder): naturalmente tutti i clienti Sky potranno avvalersi dell’alternativa fornita tramite l’applicazione Sky Go, assistendo alla partita in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – semplicemente attivando il servizio con l’utilizzo di dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA JUVENTUS

Per Roma Juventus Fonseca sorride, perché Cristante può andare in panchina e anche Justin Kluivert viaggia verso il recupero; si è però fermato Mkhitaryan mentre Zaniolo stringerà i denti pur non essendo al top, per completare la zona di trequarti con Lorenzo Pellegrini e Perotti a supporto di Dzeko. In mezzo giocano ancora Amadou Diawara e Veretout; in difesa sicuro del posto Kolarov e, come il serbo, il portiere Pau Lopez e la coppia centrale Smalling-Gianluca Mancini. Florenzi se la gioca con l’ex Spinazzola, il capitano sembra essere ancora in vantaggio. Sarri confermerà il centrocampo di domenica con Rabiot e Matuidi a supportare la regia del grande ex Pjanic, in difesa De Ligt reduce da quattro panchine (Supercoppa compresa) vuole riprendersi il posto spingendo in panchina Demiral, ci sarà Bonucci davanti a Szczesny con Cuadrado e Alex Sandro che giocheranno sulle fasce. Poi, il solito dilemma legato al tridente: Dybala e Cristiano Ronaldo dovrebbero esserci, da valutare se la Joya sarà sulla trequarti con Higuain titolare o se sarà invece Ramsey a giocare alle spalle di due punte.

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico dell’agenzia di scommesse Snai su Roma Juventus ci dice che la squadra favorita è quella bianconera: 2,20 è il valore posto sul segno 2 che identifica la vittoria esterna dei campioni d’Italia, mentre con il segno 1 per il successo dei giallorossi il vostro guadagno salirebbe fino a 3,15 volte quanto messo sul piatto. Il segno X, che identifica l’eventualità del pareggio, porta in dote una vincita corrispondente a 3,55 volte la vostra puntata con questo bookmaker.



