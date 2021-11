Diretta Genoa Sampdoria Primavera/ Streaming video tv: Grifone favorito nel derby!

DIRETTA GENOA SAMPDORIA PRIMAVERA: DERBY GIOVANILE!

Genoa Sampdoria Primavera, partita diretta dal signor Michele Giordano, si gioca alle ore 11:00 di sabato 20 novembre: siamo al Campo Begato, dove il derby Under 19 vale per la 9^ giornata del campionato Primavera 1 2021-2022. Il Grifone è reduce da una beffa, perché prima della sosta ha perso in casa della Juventus incassando il gol decisivo in pieno recupero; aveva agganciato un pareggio che non è bastato, ma in generale la squadra rossoblu sta facendo bene e infatti è quinta in classifica, vicinissima alla possibilità di giocare direttamente la fase finale.

Probabili formazioni Genoa Roma/ Diretta tv, la prima rossoblu di Sheva (Serie A)

La Sampdoria era squadra da vetta l’anno scorso, mentre in questa stagione le cose vanno decisamente meno bene; due settimane fa però è arrivata una vittoria contro il fanalino di coda Pescara, e questo ha permesso di portarsi a 3 punti dalla zona playoff in una classifica ancora corta. Vedremo quindi cosa succederà nella diretta di Genoa Sampdoria Primavera; mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche analisi sulle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA/ Sampdoria Bologna (risultato finale 1-2): decisivo il gol di Arnautovic!

DIRETTA GENOA SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Sampdoria Primavera sarà trasmessa sul canale principale di Sportitalia: l’emittente resta la casa del campionato Under 19 nazionale, e per questa stagione abbiamo due canali con questa partita che andrà in onda al numero 60 del digitale terrestre. Il match sarà dunque in chiaro per tutti, e in alternativa potrete decidere di seguirlo anche in diretta streaming video, armandovi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitando il sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA SAMPDORIA PRIMAVERA

Sarà un 3-4-2-1 quello di Luca Chiappino per Genoa Sampdoria Primavera: in porta va Aleksander Mitrovic, davanti a lui i centrali difensivi saranno Marcandalli, Bolcano e Gjini mentre si alzerà la posizione dei due laterali, con Ghigliotti in ballottaggio con Magliocca a destra e Boci che agirà a sinistra. In mezzo al campo Lipani può prendere il posto di Biaggi, con la conferma di Sadiku; poi ci saranno due trequartisti in Accornero e Besaggio, che dovrebbero andare per la conferma, a supporto della prima punta che sarà ancora una volta Adam Bamba.

DIRETTA/ Juventus Genoa Primavera (risultato finale 2-1): Citi la decide al 94'!

La Sampdoria Primavera di Felice Tufano utilizza un modulo quasi identico, ma qui abbiamo un trequartista (Pozzato) e due attaccanti, con Polli che insidia la maglia di Leonardi per affiancare Di Stefano. I due laterali di centrocampo dovrebbero essere Somma e Migliardi, anche se per la corsia sinistra Malagrida potrebbe rappresentare una scelta maggiormente offensiva; in mezzo Bontempi e Paoletti sono favoriti su Chilafi, in difesa avremo Filippo Mane, Aquino e Bonfanti che formeranno la retroguardia a protezione del portiere Saio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA