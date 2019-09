Diretta Torino Roma Primavera/ Streaming video tv: big-match nel posticipo

Torino Roma Primavera, diretta dall’arbitro Luca Zucchetti che appartiene alla sezione Aia di Foligno, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, lunedì 23 settembre 2019, come posticipo per la seconda giornata del nuovo campionato Primavera 1 2019-2020. Con Torino Roma Primavera avremo una chiusura col botto della nuova stagione della massima categoria del calcio giovanile italiano, tra due dei migliori vivai italiani. Anche nella scorsa stagione sia i giovani granata sia i loro “colleghi” giallorossi sono stati eccellenti protagonisti della Primavera, il nuovo campionato a dire il vero è iniziato in modo diversi ma di certo Torino Roma Primavera resta una partita affascinanti. I granata devono riscattarsi dopo la sconfitta per 1-0 sul campo del Napoli, la Roma invece arriva in Piemonte sulla scia della vittoria 6-3 contro il Chievo: chi avrà la meglio?

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera saranno una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Torino Roma Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia: il canale è disponibile al numero 60 del vostro televisore (eventualmente raggiungibile al 5060 dal satellite) e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ROMA PRIMAVERA

In conclusione, ecco uno sguardo anche alle probabili formazioni per Torino Roma Primavera. I granata di Marco Sesia potrebbero proporre un 3-5-2 con Trombini in porta; davanti a lui una linea difensiva a tre composta da Singo, Sportelli e Celesia da destra a sinistra; potremmo poi avere Ghazoini, Greco, Sandri, Onisa e Ricossa nella folta linea a cinque del centrocampo, infine Moreo e Rauti a comporre la coppia titolare d’attacco. La replica della Roma di Alberto De Rossi potrebbe basarsi invece sul modulo 4-3-3: i titolari potrebbero essere Cardinali in porta; Parodi, Trasciani, Santese e Calafiori nella difesa a quattro; in mediana il terzetto formato da Dove, Tripi e Riccardi, infine Providence e Besuijen ali ai fianchi del centravanti Estrella.



