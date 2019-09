Risultati Coppa Italia primavera/ Diretta gol live score delle partite nel 1^ turno

Dopo appena due turni del campionato, ecco che il calcio giovanile scende di nuovo in campo in questo mercoledi 25 settembre 2019: oggi infatti ci attendono i primi risultati della Coppa Italia primavera. Ecco che quest’oggi (oltre all’anticipo di martedi tra Benevento e Crotone) andranno in scena gli incontri del primo turno della manifestazione nazionale che ovviamente (come accade già per il secondo turno, per ottavi, quarti e finale) si svolgerà ad eliminazione diretta in gara unica. Sarà quindi un dentro-fuori immediato, quando ancora parecchi meccanismi devono essere oliati all’interno di ogni spogliatoio dopo le inevitabili novità dell’estate. Ci attenderanno dei match, e quindi anche dei risultati, per la Coppa Italia Primavera davvero bollenti e il calendario ci ricorda che in campo vi saranno ben 32 squadre, ma non le otto big del campionato primavera 1, che saranno inserite nel tabellone solo per gli ottavi di finale.

RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA: LE PARTITE

Non perdiamo dunque altro tempo prezioso e andiamo a vedere quali saranno le partite e quindi i risultati della Coppa Italia Primavera che otterremo in questo mercoledì pomeriggio. Da programma ufficiale per il primo turno ecco che il primo fischio di inizio lo udiremo alle ore 11,00, quando avranno luogo le sfide Juve Stabia-Lecce e Trapani-Lazio primavera. Sarà però solo nel primo pomeriggio il momento clou di questa giornata dedicata al calcio giovanile. alle ore 15.00 infatti avranno inizio ben dieci incontri, dove spiccano ovviamente le sfide dirette Milan-Sampdoria, Napoli-Cosenza e Genoa-Empoli, dove pure i grifoni sono i favoriti d’obbligo. A chiudere il programma sarà poi la partita prevista alle ore 15,30 tra Entella e Cittadella, ma non scordiamo certo i pochi posticipi messi in programma per il 12 ottobre.

RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA

Ore 11:00 Juve Stabia-Lecce

Ore 11:00 Trapani-Lazio

Ore 15:00 Ascoli-Venezia

Ore 15:00 Brescia-Spezia

Ore 15:00 Genoa-Empoli

Ore 15:00 Livorno-Bologna

Ore 15:00 Napoli-Cosenza

Ore 15:00 Parma-Cremonese

Ore 15:00 Perugia-Salernitana

Ore 15:00 Sampdoria-Milan

Ore 15:00 Sassuolo-Pisa

Ore 15:00 Spal-Verona

Ore 15:30 Entella-Cittadella



