Diretta/ Genoa Torino Primavera, streaming video tv: Grifoni in orbita

DIRETTA GENOA TORINO PRIMAVERA: GRIFONI PER LA RICONFERMA

Genoa Torino Primavera, in diretta sabato 16 ottobre 2021 alle ore 11.00 presso il Campo Begato 9, sarà una sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato Primavera 1. Grifoni in orbita prima della sosta, la formazione rossoblu con l’ultima vittoria sul campo del Lecce si è presa il secondo posto in classifica con 9 punti in quattro partite, a una sola lunghezza di distanza dalla Roma capolista. Genoa in forma e capace di rispondere anche alla sconfitta a sorpresa subita in Coppa Italia in casa, con l’eliminazione subita per mano dell’Alessandria.

Il Torino primavera è arrivato alla sosta con uno scivolone interno, cedendo in casa ai campioni d’Italia dell’Empoli. Per i granata finora nel cammino in campionato 6 punti, il ko contro i toscani ha comunque interrotto un momento decisamente positivo, con tre vittorie consecutive ottenute prima battendo in campionato Milan e Pescara e poi superando l’ostacolo Entella in Coppa Italia. Questa sfida potrà sicuramente dire di più riguardo un eventuale inserimento nella zona nobile della classifica da parte del Toro.

DIRETTA GENOA TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Torino Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su SI Solo Calcio, canale numero 61 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA TORINO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Genoa Torino Primavera, match che andrà in scena al Campo Begato 9. Per il Genoa, Luca Chiappino schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mitrovic; Gjini, Marcandalli, Bolcano, Boci; Sadiku, Palella, Besaggio; Bamba, Vassallo, Accornero. Risponderà il Torino allenato da Federico Coppitelli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Milan; Angori, Dellavalle, Reali, Pagani; Lindkvist, Savini, Antolini; Garbett, Rosa, Baeten.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Campo Begato 9, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Genoa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Torino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.



