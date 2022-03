Diretta/ Genoa Torino streaming video tv: Grifoni in una scia di pareggi (Serie A)

Genoa Torino, in diretta venerdì 18 marzo 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova sarà una sfida valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie A. I Grifoni arrivano all’appuntamento reduci da una scia di pareggi di cui si è discusso molto, sette “X” consecutive da quando il tecnico Blessin è arrrivato sulla panchina rossoblu dei quali cinque 0-0, gli ultimi tre consecutivi. La zona salvezza è però sempre lontana 6 lunghezze e senza un cambio di passo il Genoa rischia di tornare in B dopo 15 anni.

Il Torino dalla sua staziona a metà classifica e rischia di vivere questo finale di campionato in un limbo. L’ultimo pareggio contro l’Inter ha lasciato l’amaro in bocca anche per il rigore negato a Belotti, i 13 punti di vantaggio sul terzultimo posto lasciano i granata più che tranquilli anche se la zona che vale l’Europa è altrettanto lontana. All’andata Torino vincente 3-2 sul Genoa, granata ok anche nell’ultimo precedente a Marassi, vinto 1-2 il 4 novembre 2020. Il Genoa non batte il Toro dal 2-1 interno del 21 maggio 2017.

DIRETTA GENOA TORINO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Genoa Torino sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, canali che trovate al numero 201 oppure 202 del decoder satellitare e dunque riservato agli abbonati Sky; come sempre l’alternativa è la piattaforma DAZN che fornisce su abbonamento tutte le partite del campionato di Serie A. In questo caso per vedere la diretta Milan Empoli in streaming video; potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA TORINO

Le probabili formazioni della diretta Genoa Torino, match che andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Per il Genoa, Alexander Blessin schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sirigu; Hefti, Ostigard, Maksimovic, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmunsson, Melegoni, Portanova; Yeboah. Risponderà il Torino allenato da Ivan Juric con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Lukic, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Genoa Torino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Genoa con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Torino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.40.











