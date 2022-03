DIRETTA TORINO INTER/ Video streaming tv: match di grande tradizione, 186 incroci

DIRETTA TORINO INTER: I TESTA A TESTA

Cosa ci dicono i precedenti della diretta di Torino Inter? Le due squadre si sono affrontate 186 volte col bilancio in favore dei nerazzurri in grado di vincerne 77. Sono 54 i pareggi e invece sono 55 i successi della squadra granata. L’ultima volta allo Stadio Grande Torino si impose la squadra meneghina col risultato finale di 1-2. La gara fu sbloccata all’ora di gioco da una rete di Lukaku su calcio di rigore. Il pareggio lo siglava al minuto 70 Sanabria. Un pari che durò poco col nuovo vantaggio siglato da Lautaro Martinez a cinque minuti dal triplice fischio finale.

I granata non vincono tra le mura amiche contro questo avversario dal gennaio del 2019. La gara in questione terminò col risultato finale di 1-0 decisa da una rete di Izzo al minuto 35. Gli ospiti rimasero in inferiorità numerica per il rosso diretto a Politano. La gara d’andata è terminata 1-0 per i padroni di casa. A deciderla è stata una giocata dell’olandese Dumfries al minuto numero 30. Cosa accadrà oggi? (Matteo Fantozzi)

DIRETTA TORINO INTER STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Torino Inter di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Si tratterà quindi di una diretta in streaming video, per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

TORINO INTER: CONTINUA LA LOTTA SCUDETTO PER INZAGHI

Torino Inter sarà diretta dall’arbitro Marco Guida, della sezione AIA di Torre Annunziata. La gara in programma domenica 13 marzo alle ore 20:45 dallo stadio Olimpico Grande Torino, è valida per la ventinovesima giornata di Serie A. I granata sono reduci dal pareggio a reti bianche di Bologna. La squadra allenata da Ivan Juric non sta vivendo un buon periodo di forma, infatti nelle ultime cinque giornate di campionato ha conseguito 2 pareggi e 3 sconfitte, con i tre punti che mancano dal 15 gennaio, in occasione del successo per 1-2 in casa della Sampdoria. Il Torino è in undicesima posizione con 34 punti.

L’Inter arriva alla sfida di Torino, dopo la vittoria conseguita in Champions League sul Liverpool, la quale non è però bastata per evitare l’eliminazione dal torneo. Nell’ultimo turno di Serie A, la squadra di Simone Inzaghi ha battuto nettamente la Salernitana, imponendosi con il punteggio di 5-0. I nerazzurri sono in seconda posizione con 58 punti e continuano la lotta scudetto con Milan e Napoli, con i cugini rossoneri che comandano la classifica con 60 lunghezze, mentre la squadra partenopea è a quota 57. L’Inter ha però una gara da recuperare, ma la gara contro il Torino rappresenta un importante esame per restare in corsa. Nella gara di andata, i nerazzurri si sono imposti di misura sui granata, con la rete decisiva firmata da Dumfries, la quale ha fissato il punteggio sull’1-0.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TORINO INTER

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Torino Inter, le quali scenderanno in campo nella gara valevole per la ventinovesima giornata di Serie A. L’allenatore granata, Ivan Juric, dovrebbe proporre i suoi uomini con il consueto modulo 3-4-2-1, con Pobega e Brekalo ad agire alle spalle di capitan Belotti. Questa la probabile formazione titolare del Torino: Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Lukic, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti

In casa Inter, il tecnico Simone Inzaghi, dovrà probabilmente fare a meno di due importanti elementi: De Vrij e Brozovic, usciti malconci dalla gara di Champions League. Il centrale olandese non dovrebbe recuperare, con D’Ambrosio a sostituirlo. Sembra avere qualche chance in più il regista croato, che se dovesse dare forfait, lascerebbe il posto in mediana a Gagliardini. Con il modulo 3-5-2, ecco la probabile formazione titolare nerazzurra: Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Gagliardini, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse della partita Torino Inter di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Si prospetta una gara difficile per il Torino, con la sua vittoria, associata al segno 1, quotata 4.75. L’eventuale pareggio tra le due squadre, con segno X, viene presentato a 3.80. I favori dei pronostici sembrano dalla parte dell’Inter, con il suo successo abbinato al segno 2, quotato 1.73.



