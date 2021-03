Diretta/ Genoa Udinese, streaming video DAZN: obiettivo tranquillità (Serie A)

DIRETTA GENOA UDINESE: MOMENTO TRANQUILLO PER I DUE CLUB

Genoa Udinese, in diretta sabato 13 marzo 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie A. Squadre contraddistinte dalla capacità di aver recuperato una certa tranquillità in classifica nelle ultime settimane. Il Genoa dall’arrivo di Ballardini in panchina ha saputo distanziarsi dalla zona bollente della classifica, anche se nelle ultime giornate di campionato i Grifoni hanno pagato un po’ il calendario, non riuscendo ad ottenere punti nelle difficili trasferte in casa di Inter e Roma. L’Udinese invece ha trovato l’atteso strappo per dire addio alle ansie della zona retrocessione, nella scorsa settimana importantissime le vittorie interne contro Fiorentina e Sassuolo, con l’intermezzo del colpaccio sfiorato a San Siro contro il Milan nel turno infrasettimanale.

La follia di Stryger-Larsen è costata il pari di Kessié su rigore al 97′, ma si è aggiunto comunque un punto per una classifica ora lusinghiera, con i friulani ora appaiati alla Sampdoria a quota 32 punti, al decimo posto e a +10 dal Cagliari e a +12 dal Torino (due partite indietro) in zona retrocessione.

GENOA UDINESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Udinese sarà trasmessa sul canale Dazn 1, numero 209 di Sky, per quegli abbonati che abbiano attivato la corrispondente opzione. In alternativa, è disponibile la diretta streaming video tramite la piattaforma Dazn (anche in questo caso a pagamento), che trasmette infatti tre partite di Serie A per ogni giornata.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA UDINESE PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Genoa e Udinese Primavera allo stadio Luigi Ferraris. I padroni di casa allenati da Davide Ballardini scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Marchetti; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Scamacca, Shomurodov. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Luca Gotti con un 3-5-1-1 così disposto dal primo minuto: Musso; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Larsen, De Paul, Arslan, Walace, Zeegelaar; Pereyra; Llorente.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Genoa e Udinese, le quote del bookmaker Snai fissano a 3.20 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 2.85 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.55 volte la posta scommessa.

