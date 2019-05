Empoli, Genoa salvo se…/ Serie A, risultati utili per evitare retrocessione in B

Empoli, Genoa e Udinese possono ancora essere salve nel campionato di Serie A, che vive la sua 38^ e ultima giornata ed evitare la retrocessione in Serie B: domenica 26 maggio le partite che dovremo osservare iniziano tutte alle ore 20:30 e si tratta di Inter-Empoli, Fiorentina-Genoa e Cagliari-Udinese. Anche i viola sono coinvolti nella corsa, anche se tecnicamente rischiano poco; la situazione è abbastanza ingarbugliata ma, provando a dipanarne i diversi fili, scopriamo che in realtà le combinazioni dei risultati non sono poi troppe. Innanzitutto partiamo da un dato oggettivo: il Genoa si trova in terzultima posizione con 37 punti, e dunque se tutte le altre dovessero vincere il Grifone sarebbe retrocesso in Serie B. Questo naturalmente include la stessa Fiorentina che ha lo scontro diretto contro i rossoblu; il grande ex Cesare Prandelli tuttavia potrebbe sancire il flop gigliato andando a prendersi la vittoria, ma la squadra di Vincenzo Montella (lui pure ex, dall’altra parte della barricata) come vediamo in un altro contesto sarebbe nel torneo cadetto solo in caso di vittoria dell’Empoli e un’Udinese capace di almeno un pareggio. Al contrario, possiamo dire che gli stessi viola e l’Udinese sarebbero salvi con un punto a testa: salendo a quota 41 si metterebbero al riparo dal possibile ritorno del Genoa, che resterebbe dietro. Sono più complicate le altre ipotesi, che andiamo ora a vedere.

EMPOLI, GENOA SALVO SE… I RISULTATI UTILI PER EVITARE RETROCESSIONE

In che modo Empoli, Genoa e Udinese saranno salve? Del Grifone abbiamo detto: con una vittoria avrebbe la certezza di rimanere in Serie A se gli azzurri non dovessero vincere a San Siro oppure, qualora dovessero pareggiare a Firenze, dovrebbero sperare nella sconfitta dell’Udinese con la quale la doppia sfida è a favore. Per Prandelli insomma la casistica è ridotta; lo è anche per l’Empoli però, perchè ad Aurelio Andreazzoli la vittoria basterebbe ma in caso di pareggio non aggancerebbe nessuna delle squadre davanti, e dunque dovrebbe sperare che il Genoa non faccia meglio. Discorso identico per quanto riguarda la sconfitta: l’Empoli insomma sarebbe certo della permanenza in Serie A nella misura in cui il Grifone facesse al massimo il suo stesso risultato. E l’Udinese? Sulla carta quella che parte meglio piazzata delle altre, ma attenzione: dovesse perdere a Cagliari (ma gli isolani sono già salvi), la formazione friulana dovrebbe evitare il successo toscano (l’Empoli sarebbe davanti) e una vittoria del Genoa a Firenze. Questo perchè si creerebbe una classifica avulsa a quota 40 punti, nella quale tutte le avversarie avrebbero gli stessi punti; l’Udinese però avrebbe una differenza reti decisamente peggiore e sarebbe condannata alla retrocessione in Serie B, a meno che – per esempio – non perdesse con un solo gol di scarto a fronte di uno 0-5 casalingo della Fiorentina. Difficile da immaginare, ma chissà…

