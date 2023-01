DIRETTA GENOA VENEZIA/ Video streaming tv: sono 17 i precedenti tra le due squadre

DIRETTA GENOA VENEZIA: I TESTA A TESTA

La diretta di Genoa Venezia avrà l’arduo compito di chiudere la prima giornata di ritorno del campionato cadetta, nonché la prima del 2023. Alberto Gilardino contro Paolo Vanoli, gara inedita in panchina ma non tra le due società che si sono affrontate ben 17 volte, con la prima volta nel lontano 1996. Il parziale vede il Genoa vittorioso ben 8 volte. Le restanti partite sono state vinte, in due occasioni, dal Venezia mentre i pareggi sono 7. Prima occasione nella quale le due formazioni si sono ritrovate contro, vide il Venezia vincere con il risultato di 0-1 al Marassi.

genoaGara di ritorno che finì con il risultato di 2-2. Le due successive partite vedono anche la prima vittoria del Genoa ed il successo, secondo ed ultimo, del Venezia. Da quel momento inizia il trend negativo del Venezia che non riuscì più a vincere (ultimo nel 1997). Dal 1998 al 2005 è il Genoa a vincere con, però, quattro pareggi in campionato. Nel 2021, a distanza di 16 anni, le due formazioni si ritrovano in campo insieme in Serie A. Due pareggi in Serie A che però non salva nessuna delle due compagini, a fine anno entrambe saluteranno la massima serie andando in Serie B. Nel campionato cadetto, quello odierno, il risultato sorride al Genoa con la vittoria al Penzo per 1-2 con il gol nel finale di Yeboah. (Agg Marco Genduso)

DIRETTA GENOA VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Venezia è disponibile su Sky Sport Uno: l’appuntamento è riservato agli abbonati alla televisione satellitare, che dovranno selezionare il canale 201 sul loro decoder. In assenza di un televisore, come noto sarà possibile assistere al match Genoa Venezia anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go; inoltre va ricordato che la partita sarà fornita anche da DAZN (come tutte quelle del campionato di Serie B), anche in questo caso la visione sarà soltanto per i clienti del servizio e in mobilità, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

GENOA VENEZIA: GILARDINO PER CONFERMARSI!

Genoa Venezia, che sarà diretta dal signor Gianpiero Miele, si gioca alle ore 18:45 di lunedì 16 gennaio: il posticipo nella 20^ giornata di Serie B 2022-2023 è una partita che sulla carta varrebbe la promozione, ma che in realtà ci presenta un altro scenario. Il Genoa, dopo un periodo di difficoltà culminato nell’esonero di Alexander Blessin, ha rialzato la testa con Alberto Gilardino, passato dal ruolo di traghettatore a quello di allenatore vero e proprio: la vittoria al San Nicola di Bari prima della sosta di tre settimane ha spinto il Grifone al terzo posto in classifica, ma ora bisogna fare il vero salto di qualità.

Quello che non è riuscito al Venezia: qui il cambio in panchina è arrivato prima, fuori Ivan Javorcic autore di una pessima partenza e dentro Paolo Vanoli. Qualche sensibile miglioramento c’è stato, ma i lagunari sono ancora in zona playout e arrivano dal pareggio interno contro il Parma, dunque lo scenario è più che delicato per una squadra costruita per fare subito il salto di categoria. Scopriremo presto come andranno le cose nella diretta di Genoa Venezia; aspettando che si giochi facciamo qualche rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA VENEZIA

Gilardino gioca con il 4-3-3 e non fa eccezione nella diretta Genoa Venezia: di fatto tutta la rosa a disposizione, dunque potremmo vedere la formazione titolare con Hefti e Sabelli terzini (ma Criscito naturalmente se la gioca) e la coppia centrale formata da Bani e Dragusin a protezione di Josep Martinez. A centrocampo, Strootman fa il regista con la collaborazione di Frendrup e Jagiello che partono sulle mezzali; nel tridente offensivo Massimo Coda potrebbe tornare dal primo minuto al posto di Puscas, Aramu (grande ex della partita) e Gudmundsson agirebbero invece in qualità di esterni.

Nel Venezia di Vanoli presumibile spazio per Svoboda, Ceccaroni e Ceppitelli come difensori in una linea a protezione del portiere finlandese Joronen; i due laterali a centrocampo possono essere Zampano a destra e Haps sull’altro versante, c’è Pierini per un atteggiamento più offensivo (a sinistra, eventualmente) mentre in mezzo se la giocano Cuisance e Busio, che devono strappare una maglia a Magnus Andersen, Crnigoj o Tessmann. Poi l’attacco, con la coppia Johnsen-Pohjanpalo che parte nettamente in vantaggio su Novakovich.

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico sulla diretta di Genoa Venezia, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per la partita nella 20^ giornata di Serie B. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,67 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 3,75 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 5,25 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.











