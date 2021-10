DIRETTA GENOA VENEZIA: CI SI GIOCA LA SALVEZZA

Genoa Venezia, partita in diretta dal Luigi Ferraris, si gioca alle ore 15:00 di domenica 31 ottobre: valida per la 11^ giornata del campionato di Serie A 2021-2022, è una delicatissima sfida diretta per la salvezza. Il Genoa, nel turno infrasettimanale, ha recuperato un punto a La Spezia pareggiando su rigore nel finale: naturalmente non il risultato che Davide Ballardini avrebbe voluto, ma per come è maturato ha comunque portato fiducia e morale e soprattutto ha impedito a una rivale diretta di prendere il largo, cosa che ovviamente sarebbe stata deleteria.

Il Venezia invece si è suicidato in casa: avanti di un gol, è rimasto in 10 e si è fatto rimontare dalla Salernitana che ha vinto all’ultimo secondo. Una sconfitta interna pesantissima, perchè adesso la classifica è davvero brutta e Paolo Zanetti rischia; vedremo quindi quello che succederà nella diretta di una Genoa Venezia davvero attesa e che si giocherà con la paura di perdere, nell’attesa del calcio d’inizio proviamo a fare qualche valutazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA GENOA VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Venezia non sarà disponibile sui canali della nostra televisione perchè, per fascia oraria, questa partita non è una di quelle che vengono “concesse” al satellite nella 11^ giornata. Dunque, l’appuntamento è sulla piattaforma DAZN che da quest’anno è broadcaster ufficiale della Serie A, fornendone tutte le gare: anche per questa dovrete avvalervi della diretta streaming video con PC, tablet e smartphone, oppure utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA VENEZIA

Anche per Genoa Venezia Ballardini dovrebbe insistere sul 4-3-3, con qualche modifica: Ekuban potrebbe essere titolare come esterno di un tridente che prevede Destro e il ballottaggio tra Yayah Kallon e Pandev, a centrocampo invece chi scalpita è Sturaro che potrebbe avere la maglia di Rovella o Behrami, con la conferma di Badelj come regista basso. In difesa Biraschi è in ballottaggio con Cambiaso per la corsia destra; Criscito opererà sull’altro versante, in mezzo di fatto scelte obbligate con Vasquez e Andrea Masiello che proteggeranno il portiere Sirigu.

Nel Venezia come abbiamo visto è squalificato Ampadu, dunque in difesa potremmo rivedere Caldara che se la gioca con Ebuehi e Svoboda; l’altro centrale sarà Ceccaroni, in porta Sergio Romero mentre le corsie laterali saranno presidiate da Pasquale Mazzocchi e Molinaro, sempre in vantaggio su Haps. Centrocampo quasi fatto: ci prova Peretz, di fatto però dovremmo avere ancora la linea con Crnigoj, Busio e Kiyine e un tridente nel quale Thomas Henry tornerà titolare da prima punta, con Aramu e Okereke che dovrebbero accompagnarlo dalle corsie esterne.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha proposto il suo pronostico su Genoa Venezia, e dunque possiamo andare a vedere cosa ci dicano le quote per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,05 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del segno X che regola il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 3,50 volte la vostra puntata mentre con la vittoria degli ospiti, per la quale dovrete puntare sul segno 2, andreste a guadagnare una cifra che ammonta a 3,55 volte l’importo investito.

