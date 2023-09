DIRETTA/ Lazio Verona Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (2 settembre 2023)

DIRETTA LAZIO VERONA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Mancano solo pochi minuti al calcio d’inizio della diretta di Lazio Verona Primavera. Cosa ci può dire lo storico di questa partita? Non tantissimo, a dire il vero: i precedenti ufficiali sono appena sei, andati in scena tra il 2016 e la semifinale di Coppa Italia dell’aprile 2021. In quel frangente la Lazio aveva vinto 2-1 in casa, passando dai tempi supplementari; curiosamente, la partita giocata prima di quella era sempre stata secca, ma in quel caso valida per i quarti di finale dei playoff di Primavera 2 (2019) con la Lazio che aveva vinto grazie al gol messo a segno da Szymon Czyz.

Per le gare della stagione regolare bisogna invece cercare nel biennio 2016-2018: qui abbiamo due vittorie biancocelesti nella prima stagione, poi un pareggio a Formello e la vittoria del Verona nell’aprile 2018. L’unico successo degli scaligeri che dunque, lo avrete già capito, non sono mai riusciti a battere fuori casa gli avversari di oggi. C’è sempre una prima volta tuttavia, e potrebbe essere oggi: quindi mettiamoci comodi e stiamo a vedere cosa succederà sul terreno di gioco, parola ai protagonisti della diretta di Lazio Verona Primavera che finalmente comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LAZIO VERONA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Verona Primavera sarà garantita da Sportitalia: il match del campionato Primavera 1 viene affidato all’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Sfida che potrà essere seguita da tutti, in chiaro sul digitale terrestre, accedendo al canale 60 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, nessun problema: la diretta streaming video di Lazio Verona Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

ALLA BORGHESIANA

Lazio Verona, in diretta sabato 2 settembre 2023 alle ore 14.30 presso il Centro Sportivo La Borghesiana di Roma sarà una sfida valida per la seconda giornata del campionato Primavera 1. La Lazio proverà a riscattare la falsa partenza con la sconfitta di misura subita sul campo dell’Atalanta, biancazzurri appena tornati in categoria e protagonisti di un match equilibrato contro i bergamaschi, in cui gli uomini di Sanderra hanno pagato però una certa sterilità offensiva.

Ci sarà però da fare attenzione a un Verona protagonista di una partenza-show, 5-1 ai Campioni d’Italia in carica del Lecce con gli scaligeri che hanno giocato una partita spettacolare, sicuramente capace di infondere grande fiducia vista la caratura dell’avversario. Il 4 maggio 2019 la Lazio ha vinto 1-0 l’ultimo precedente casalingo contro il Verona nel campionato Primavera, i veneti non strappano un risultato positivo in casa biancazzurra dall’1-1 del 25 novembre 2017.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO VERONA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Lazio Verona Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo La Borghesiana di Roma. Per la Lazio, Stefano Sanderra schiererà la squadra con un 4-4-1-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Magro; Bedini, Petta, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Coulibaly, Nazzaro, Sana Fernandes; Napolitano; Balde. Risponderà il Verona allenato da Paolo Sammarco con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Toniolo, Fagoni, Rigo, Dalla Riva, Nwanege, Calabrese, Agbonifo, Riahi, Dentale, Pavanati, Valenti.

LAZIO VERONA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lazio Verona Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria della Lazio con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.











