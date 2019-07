Diretta Genoa Wacker Innsbruck/ Risultato live: secondo test per Andreazzoli

Genoa Wacker Innsbruck, in diretta dalla località austriaca di Neustift, sede ormai tradizionale del ritiro estivo del Grifone, è la seconda partita amichevole nella nuova stagione per il Genoa di Aurelio Andreazzoli. L’appuntamento con Genoa Wacker Innsbruck sarà alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, martedì 16 luglio 2019, e segna un primo salto di qualità nel livello degli avversari del Grifone nell’estate 2019. Infatti l’esordio era stato con un rotondo 9-0 contro i dilettanti della Val Stubai, adesso invece si comincia a fare sul serio contro una squadra della Serie B austriaca. Certamente il Genoa è superiore, ma per il nuovo allenatore Andreazzoli arriveranno le prime indicazioni davvero significative dal punto di vista tecnico. Si lavora affinché il Genoa possa raggiungere la salvezza in modo meno sofferto rispetto all’epilogo negli ultimi minuti dell’ultima giornata dello scorso campionato di Serie A che aveva condannato l’Empoli allenato proprio da Andreazzoli, poi scelto dal presidente Enrico Preziosi per guidare il nuovo Genoa per il campionato 2019-2020.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Wacker Innsbruck non dovrebbe essere garantita da alcuna emittente e non si segnala nemmeno una diretta streaming video per la seconda uscita stagionale del Grifone. Di conseguenza un punto di riferimento fondamentale per avere tutte le informazioni saranno il sito internet e i profili ufficiali sui social network del Genoa.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA WACKER INNSBRUCK

Parlando delle probabili formazioni per Genoa Wacker Innsbruck, la base di partenza per la seconda amichevole stagionale è naturalmente la prima, disputata appena tre giorni fa contro il Val Stubai. Mister Aurelio Andreazzoli sabato aveva schierato il Genoa con la seguente formazione titolare: Jandrei, Biraschi, Barreca, Criscito, Zennaro (sostituito già al 27’ da Schafer), Romulo, Pinamonti, Radovanovic, Favilli, Rovella, Jagiello. Formazione comprensibilmente rivoluzionata nel corso del secondo tempo, quando avevano giocato per il Genoa Marchetti, Romero, Zukanovic, Rizzo, Ghiglione, Pandev, Jaroszynski, Kouamè, Lerager, Cassata e Sanabria, con passaggio anche della fascia da capitano dal braccio di Mimmo Criscito a quello di Goran Pandev.



