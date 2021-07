Diretta Genoa Wacker Innsbruck/ Streaming video tv: seconda amichevole per Ballardini

DIRETTA GENOA WACKER INNSBRUCK: SECONDO IMPEGNO PER IL GRIFONE

Genoa Wacker Innsbruck è in diretta da Neustift, dove il Grifone sta svolgendo la sua preparazione estiva: appuntamento alle ore 17:00 di mercoledì 21 luglio per quella che è la seconda amichevole della squadra ligure, impegnata contro un’avversaria austriaca che fa parte della seconda divisione nazionale. Il primo test è andato bene: sono arrivati 5 gol allo Stubai, ma dopo tutto si trattava di una sgambata iniziale per verificare lo stato dei lavori e iniziare a mettere nelle gambe una partitella, iniziando così a capire in che modo possa essere affrontata la nuova stagione.

Per Davide Ballardini il compito sarà sempre lo stesso: provare a salvare la squadra, magari soffrendo meno di quanto accaduto lo scorso anno quando, dopo un avvio dirompente (a stagione in corso) c’è stato un calo che aveva rimesso tutto in discussione. Non ci resta che aspettare la diretta di Genoa Wacker Innsbruck per scoprire come andranno le cose, nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione circa le scelte che verranno operate dal tecnico romagnolo per questa amichevole, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni.

DIRETTA GENOA WACKER INNSBRUCK STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

C’è una buona notizia per i tifosi del Grifone, perché la diretta tv di Genoa Wacker Innsbruck sarà trasmessa su Telenord: il canale è visibile al numero 13 del digitale terrestre per i residenti in Liguria, mentre chi è in Piemonte dovrà selezionare il numero 616. Inoltre, in assenza di un televisore, sarà possibile seguire la partita amichevole anche in diretta streaming video, armandosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitando senza costi aggiuntivi il sito www.telenord.it.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA WACKER INNSBRUCK

Sarà ovviamente interessante scoprire quale sarà la formazione rossoblu in Genoa Wacker Innsbruck; nel primo impegno Ballardini ha operato sostituzioni anche nel corso del primo tempo, difficile indovinare le sue mosse ma potremmo puntare su un attacco composto da Destro e Flavio Bianchi con un trequartista che potrebbe essere Agudelo, l’idea dell’allenatore sarebbe quella di scompaginare le carte per provare i suoi giocatori a “coppie” o comunque a reparti. In porta potremmo vedere nuovamente Marchetti; Gjini e Vanheusden possono completare una difesa che sarebbe comandata da Radovanovic, ormai stabilmente impiegato come centrale arretrato lasciando a centrocampo un tandem formato da due tra Melegoni, Jagiello e Rovella. Sulle corsie, occhio a Criscito che può essere nuovamente provato come esterno; in alternativa Ghiglione e Cambiaso o Portanova e Czyborra, ma come detto le sostituzioni saranno tante e dunque molteplici anche le potenziali scelte riguardo la formazione iniziale per Genoa Wacker Innsbruck.

