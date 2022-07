Diretta Germania Austria donne/ Streaming video tv: un quarto intrigante! (Europei)

DIRETTA GERMANIA AUSTRIA DONNE: QUASI UN DERBY!

Germania Austria donne è in diretta dal Brentford Community Stadium, e si gioca alle ore 21:00 di giovedì 21 luglio: è il secondo quarto di finale agli Europei 2022 di calcio femminile, una partita che sulla carta ha una favorita netta ma potrebbe regalare sorprese. Quelle che ha già fornito l’Austria, che cinque anni fa aveva raggiunto la semifinale ma in questa edizione degli Europei era un’outsider: invece la nazionale di Irene Fuhrmann ha battuto la Norvegia nello “spareggio” del gruppo A e ora punta a ripetere la grande impresa del 2017, sapendo che sarà decisamente più complessa.

La Germania infatti è una delle principali candidate alla vittoria del titolo, che peraltro ha già messo in bacheca 8 volte: per le tedesche un gruppo B dominato, tre vittorie con 9 gol all’attivo e nessuno incassato, una dimostrazione di forza che più che altro ha rappresentato una conferma. Sarà comunque molto interessante vedere quello che succederà nella diretta di Germania Austria donne; mentre aspettiamo che si giochi, valutiamo le scelte dei due Commissari Tecnici leggendo insieme le probabili formazioni del quarto di finale.

DIRETTA GERMANIA AUSTRIA DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dobbiamo ricordare che, come tutte le partite degli Europei 2022 di calcio femminile, anche la diretta tv di Germania Austria donne sarà affidata alla televisione satellitare: per tutti gli abbonati i canali di riferimento restano quelli di sempre, ovvero Sky Sport Uno e Sky Sport Football (numeri 201 e 203 del decoder) e in assenza di un televisore i clienti potranno seguire questo match avvalendosi del servizio di diretta streaming video, che non richiede costi aggiuntivi ed è disponibile con l’applicazione Sky Go, attivabile su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA AUSTRIA DONNE

Per la diretta Germania Austria donne Martina Voss-Tecklenburg rimette in campo tutte le sue titolari, dopo il turnover nel terzo match del girone: Frohms in porta, Hendrich e Hegering centrali di una difesa completata da Gwinn e Rauch, a centrocampo la regia di Oberdorf con le straordinarie mezzali Dabritz e Magull a cercare di lanciarsi negli spazi (entrambe sanno farlo molto bene). Nel tridente offensivo Popp potrebbe partire dalla panchina; al suo posto Schuller, con Huth e Buhl sui lati, ma vedremo se la scelta del CT tedeco sarà davvero questa.

L’Austria potrebbe confermare tutte le scelte operate nel big match decisivo per i quarti, vinto contro la Norvegia: sarebbe allora un 4-1-4-1 quello di Irene Fuhrmann, con Zinsbgerger protetta da Wenninger e Schnaderbeck e due laterali di spinta che sarebbero Wienrother e Hanshaw. Lo schermo davanti alla difesa sarebbe Puntigam; davanti a lei una bella linea a quattro con Zadrazil e Feiersinger in posizione centrale, e Hickelsberger-Fuller e Dunst ad agire come esterne dando anche supporto al centravanti Billa, autrice del gol qualificazione.











