DIRETTA GERMANIA FRANCIA DONNE/ Video streaming tv: il cammino verso la semifinale

DIRETTA GERMANIA FRANCIA DONNE: IL CAMMINO

Si avvicina il momento della diretta di Germania Francia donne, quindi dobbiamo riassumere cosa le due nazionali abbiano fatto nel corso degli Europei 2022 di calcio femminile. Le tedesche, lo abbiamo detto, hanno ancora la porta inviolata: 360 minuti di imbattibilità per la nazionale che per otto volte è salita sul tetto d’Europa. Nel girone la Germania donne ha battuto 4-0 la Danimarca, poi ha avuto la meglio della Spagna per 2-0 e infine ha piegato una Finlandia già eliminata con un roboante 3-0; nei quarti, 2-0 all’Austria e dunque sono 11 le reti che questa nazionale ha segnato nel torneo.

L’esordio della Francia è stato straordinario: 5-1 all’Italia, poi però l’infortunio di Marie-Antoinette Katoto ha fatto perdere qualcosa alle transalpine che hanno sofferto contro il Belgio (2-1, sbagliando un rigore nel recupero) e pareggiando 1-1 contro l’Islanda, comunque già con la certezza del primo posto nel girone. Nei quarti 1-0 all’Olanda nel big match: abbiamo quindi 9 gol all’attivo e 3 al passivo, i numeri parlano in favore della Germania ma siamo chiaramente ai dettagli, la realtà è che anche la Francia donne ha impressionato e questa semifinale sarà un grande show… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA GERMANIA FRANCIA DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Germania Francia donne viene trasmessa sui canali della televisione satellitare: ancora una volta la partita degli Europei 2022 di calcio femminile sarà un’esclusiva riservata agli abbonati, che potranno seguire la semifinale su Sky Sport Uno e Sky Sport Football (canali 201 e 203 del decoder) o in alternativa, come sempre, tramite il servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, e si può attivare grazie all’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

GERMANIA FRANCIA DONNE: SEMIFINALE DI LUSSO!

Germania Francia donne, che viene diretta dalla gallese Cheryl Foster, si gioca allo Stadium MK di Milton Keynes: è la seconda semifinale degli Europei 2022 di calcio femminile, e stabilirà quale delle due nazionali incrocerà l’Inghilterra per il titolo, dopo la roboante vittoria delle leonesse sulla Svezia. Entrambe hanno impressionato: soprattutto la Germania, che deve ancora subire il primo gol e punta quello che sarebbe il nono trionfo europeo nella sua storia, una nazionale solidissima che rispetto agli ultimi anni sembra aver ritrovato lo smalto dei tempi migliori.

Attenzione però alla Francia, forse mai così competitiva: le Bleus hanno sofferto parecchio nei quarti, ma affrontavano l’Olanda campione in carica nel match francamente più difficile di tutti. Adesso dunque è complicato stabilire chi potrebbe avere la meglio nella diretta di Francia Germania donne; mentre aspettiamo che la seconda semifinale cominci, proviamo a scoprire le possibili mosse che verranno operate dai due CT all’inizio di una partita scintillante e che speriamo spettacolare, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA FRANCIA DONNE

Ovviamente Martina Voss-Tecklenburg non cambia per Germania Francia donne: nel suo 4-3-3 vedremo come sempre una linea difensiva con Hendrich e Hegerling davanti al portiere Frohms, mentre Gwinn e Rauch saranno i due terzini di spinta. Centrocampo parecchio offensivo: Magull e Dabritz sono due fantastiche mezzali di inserimento, il compito di proteggerne le avanzate sarà di Oberdorf che eventualmente si farà aiutare dalle laterali del tridente, vale a dire Huth e Buhl (quest’ultima man of the match nei quarti) con Popp che sarà il riferimento centrale.

La Francia di Corinne Diacre gioca con un modulo speculare: qui abbiamo Peyraud-Magnin in porta, Mbock Bathy e Renard la coppia centrale di una difesa completata da Périsset e Karchaoui. A centrocampo c’è la grande qualità ed esplosività di Geyoro, che l’Italia ha ben conosciuto, con Bilbaut da playmaker e Toletti sull’altro interno; tridente offensivo fantastico, in assenza di Katoto la prima punta dovrebbe essere ancora Malard (scelta interessante) con le straordinarie Diani e Delphine Cascarino a giocare larghe per puntare costantemente l’avversaria.











