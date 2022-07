Diretta Inghilterra Svezia donne/ Streaming video tv: grande semifinale! (Europei)

DIRETTA INGHILTERRA SVEZIA: ECCO LA PRIMA SEMIFINALE!

Inghilterra Svezia donne è in diretta da Bramall Lane, a Sheffield: appuntamento alle ore 21:00 (italiane) di martedì 26 luglio per la prima semifinale degli Europei 2022 di calcio femminile. Una grande sfida: le leonesse padrone di casa hanno il grande sogno di vincere il titolo davanti al loro pubblico, galvanizzate dal fatto di aver giocato una grande prima fase e poi di aver ribaltato la Spagna nei quarti, andando sotto ma riuscendo a rimontare e prendendosi la vittoria ai supplementari. Inghilterra favorita? Forse, ma in realtà si parte in una situazione di grande equilibrio.

La Svezia infatti è una corazzata: forse non ha mostrato tutto il suo vero potenziale nel corso degli Europei 2022 di calcio femminile, ma quando si è trattato di farlo ha ottenuto il primo posto nel girone con un 5-0 al Portogallo e poi ha battuto il Belgio ad un passo dai supplementari. Sulla carta le scandinave hanno tutto per arrivare a sollevare il trofeo, ma dovranno dimostrarlo sul campo; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Inghilterra Svezia donne, aspettando che si giochi possiamo fare una rapida valutazione sulle probabili formazioni della semifinale.

DIRETTA INGHILTERRA SVEZIA DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inghilterra Svezia donne sarà trasmessa in esclusiva sui canali della televisione satellitare: vale per tutte le partite degli Europei 2022 di calcio femminile che non contemplassero l’Italia, l’appuntamento sarà su Sky Sport Uno e Sky Sport Football (numeri 201 e 203 del decoder) e ovviamente gli abbonati avranno la possibilità di seguire questa semifinale anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile, con l’applicazione Sky Go, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA SVEZIA DONNE

Sarina Wiegman gioca con il 4-2-1-3, e anche per la diretta Inghilterra Svezia donne dovrebbe puntare sulla formazione ormai classica. In porta va Earps, davanti a lei la coppia centrale formata da Bright e Williamson che sarà supportata dai terzini Bronze e Daly. A centrocampo le redini del gioco sono nelle mani di Stanway, peraltro matchwinner contro la Spagna; Walsh sarà al suo fianco cercando di fare interdizione, poi avremo il talento di Kirby tra le linee e alle spalle del tridente offensivo, nel quale Ellen White è il riferimento per le laterali Mead e Hemp, con Alessia Russo pronta dalla panchina.

È invece un 4-3-3 quello della Svezia di Peter Gerhardsson: Sembrant – eroina del quarto di finale – e Eriksson si piazzano a protezione del portiere Lindahl, Ilestedt e Nildén sono invece le due giocatrici sulle corsie laterali. In mezzo al campo Asllani è una regista che all’occorrenza può avanzare la sua posizione, formando una sorta di 4-2-3-1 in fase di possesso; in quel caso dunque il capitano delle scandinave va a giocare sulla linea di Rytting Kaneryd e Rolfö lasciando Angeldal e Björn come mediani di copertura, il riferimento avanzato come prima punta resta invece Stina Blackstenius.











