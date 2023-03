Diretta Germania Italia U19/ Streaming video tv: via alla seconda fase!

DIRETTA GERMANIA ITALIA U19: NESSUN MARGINE DI ERRORE!

Germania Italia U19, in diretta dal Weser Stadion Platz 11 della città tedesca di Brema si giocherà oggi, mercoledì 22 marzo, con fischio d’inizio alle ore 12.00, come prima partita del girone 2 per gli Azzurrini nella seconda fase di qualificazione agli Europei Under 19. Ricordiamo innanzitutto che l’Italia U19 aveva superato con il brivido la fase precedente, perché i ragazzi del c.t. Alberto Bollini si erano complicati la vita con una sconfitta contro l’Estonia al debutto, prima di vincere contro Bosnia e Polonia ma, in un arrivo a tre a quota 6 punti, furono terzi per la classifica avulsa, per cui l’Italia U19 è andata avanti solamente in qualità di migliore terza.

Dario Cataldo, caduta nel Giro di Catalogna/ Sette fratture per il ciclista

Con la diretta di Germania Italia U19 si apre un nuovo torneo quadrangolare che è ospitato appunto dai tedeschi e che comprenderà anche Slovenia e Belgio, che saranno quindi le prossime rivali degli Azzurrini. Stavolta però non ci sarà margine d’errore consentito, dal momento che solamente la prima di ogni girone si qualificherà alla fase finale degli Europei U19, in programma a Malta dal 3 al 16 luglio. La sfida contro i padroni di casa sarà quindi subito di fondamentale importanza: cosa succederà nella diretta di Germania Italia U19?

Diretta/ Roma Barcellona donne (risultato finale 0-1): decide Paralluelo

GERMANIA ITALIA U19 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Germania Italia U19 non sarà disponibile in Italia, tuttavia vi possiamo segnalare che tramite il sito della FIGC sarà garantita la diretta streaming video di Germania Italia U19, che sarà di conseguenza visibile tramite il sito della nostra Federcalcio, che inoltre fornirà altri contributi nella sezione del sito dedicato alla Under 19 e anche tramite i social. Altre informazioni saranno fornite inoltre nella sezione del sito della Uefa riservata alle Nazionali Under 19.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA ITALIA U19

Verso la diretta di Germania Italia U19, possiamo ricordare anche quali giocatori saranno protagonisti nelle probabili formazioni per quanto riguarda gli Azzurrini. Il c.t. Alberto Bollini ha infatti convocato come portieri Davide Mastrantonio (Triestina) e Lorenzo Palmisani (Frosinone); i difensori sono invece Fabio Christian Chiarodia (Werder Bremen), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Michael Olabode Ayode (Fiorentina), Filippo Calixte Mane (Borussia Dortmund), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta), Riccardo Stivanello (Bologna), quindi due di loro conoscono particolarmente bene il calcio tedesco.

Calendario Serie A, anticipi e posticipi/ Campionato e Coppa Italia: tutte le gare

Proseguiamo poi con i centrocampisti Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Giacomo Faticanti (Roma), Justin Kumi (Sassuolo), Luca Lipani (Genoa) e Niccolò Pisilli (Roma); infine gli attaccanti dell’Italia Under 19 per questo quadrangolare di qualificazione agli Europei di categoria sono Luca D’andrea (Sassuolo), Francesco Esposito ( Inter), Luis Hasa (Juventus), Luca Warrick Daeovie Koleosho (Espanyol), Antonio Raimondo (Bologna) e Samuele Vignato (Monza).











© RIPRODUZIONE RISERVATA