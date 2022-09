DIRETTA ITALIA POLONIA U19/ Video streaming tv: nei precedenti ci sono solo vittorie

DIRETTA ITALIA POLONIA U19: I TESTA A TESTA

Mentre cresce l’attesa per la diretta di Italia Polonia U19, facciamo alcuni cenni sulla storia di questa partita che vanta tre precedenti dal 2011 in poi, lasso di tempo naturalmente lunghissimo per una Nazionale giovanile come l’Under 19, perché diversi cicli sono passati nel frattempo. L’Italia U19 comunque ha una tradizione fantastica, perché ha vinto tutte le partite giocate contro i pari età della Polonia: 3-1 giovedì 26 maggio 2011 proprio nel contesto degli Europei di categoria.

Poi ecco un successo degli Azzurrini anche in amichevole, per 2-1 martedì 9 settembre 2014. Infine, il precedente più recente risale a sabato 24 marzo 2018, nelle qualificazioni per gli Europei Under 19, con vittoria in questo caso dell’Italia U19 al termine di un pirotecnico 4-3. Di conseguenza, si è trattato sempre di partite piuttosto ricche di gol: per la precisione, nove da parte dell’Italia Under 19 e cinque per la Polonia, che però non è mai riuscita ad evitare la sconfitta. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA POLONIA U19 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Polonia U19 non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione: le partite delle qualificazioni agli Europei di categoria infatti non vengono fornite nel nostro Paese, quindi non dovrebbe esserci nemmeno la diretta streaming video di Italia Polonia U19. Per avere informazioni utili, consigliamo di consultare il sito ufficiale della Uefa (www.uefa.com) nella sezione Under 19 e gli account che la Federcalcio mette a disposizione sui social network, in particolare le pagine presenti su Facebook e Twitter.

ITALIA POLONIA U19: ALTA TENSIONE!

Italia Polonia U19, in diretta dallo Stadion Miejski w Gdyni della città polacca di Gdynia oggi pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 14.00, sarà la partita decisiva per le sorti degli Azzurrini nelle qualificazioni agli Europei Under 19, che per l’Italia U19 sono cominciate subito in salita a causa della clamorosa sconfitta contro l’Estonia al debutto. Nella seconda giornata è arrivata la vittoria contro la Bosnia per raddrizzare la situazione, ma solo oggi pomeriggio la diretta di Italia Polonia U19 ci darà i verdetti.

A dire il vero, bisognerà tenere in considerazione anche il risultato della partita fra Estonia e Bosnia: la Polonia ha 6 punti, seguita da Estonia e Italia a quota 3, ma con l’esito dello scontro diretto che al momento favorisce i baltici, quindi i calcoli sono complicati – potrebbe esserci anche un arrivo di tre squadre a quota 6 punti e solo le prime due si qualificano, con classifica avulsa che diventerebbe a quel punto essenziale. Di certo, per l’Italia Under 19 vincere sarebbe fondamentale, perché al momento saremmo fuori: cosa succederà nella diretta di Italia Polonia U19?

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA POLONIA U19

Diamo uno sguardo anche alle probabili formazioni della diretta Italia Polonia U19, almeno per quanto riguarda le mosse del nostro c.t. Alberto Bollini. Come modulo di riferimento potremmo avere ancora una volta il 4-3-3 con Mastrantonio in porta e difesa a quattro composta da Missori, Stivanello, Dellavalle e Regonesi da destra a sinistra.

A centrocampo il terzetto titolare dovrebbe essere formato da Kumi, Di Maggio e Faticanti, mentre nel tridente d’attacco potrebbero trovare posto D’Andrea, Turco e Vignato, anche se naturalmente ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere, ad esempio spera anche Hasa, autore del gol decisivo per la vittoria di sabato scorso contro la Bosnia.

