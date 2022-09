Diretta Italia Estonia U19/ Streaming video tv, inizia un nuovo ciclo

DIRETTA ITALIA ESTONIA U19: UN NUOVA AVVENTURA PER BOLLINI

Italia Estonia U19, diretta dall’arbitro turco Arda Kardeşler presso lo Stadion Miejski w Rumii di Rumia, in Polonia, si giocherà alle ore 12.00 di oggi, mercoledì 21 settembre 2022, per il girone 5 delle qualificazioni agli Europei Under 19 dell’anno prossimo. Questo gruppo viene ospitato integralmente dalla Polonia e comprende naturalmente i padroni di casa e pure la Bosnia Erzegovina oltre ad Italia ed Estonia. L’obiettivo fondamentale sarà quello di arrivare tra le prime due classificate del girone che, insieme alla miglior terza classificata di tutti i gruppi, si qualificheranno per la successiva Fase élite.

Probabili formazioni Italia Estonia U19/ Chi potrebbe giocare?

La diretta di Italia Estonia U19 avrà il fascino dell’inizio di un nuovo ciclo, perché naturalmente in Nazionali giovanili come l’Under 19 ogni anno si ricomincia. In estate ci sono stati gli Europei Under 19 che hanno visto l’Italia eliminata in semifinale dall’Inghilterra che avrebbe poi conquistato il titolo battendo in finale Israele. Per l’Italia U19 c’è stato anche un cambio di commissario tecnico: Carmine Nunziata ha seguito il suo gruppo che ormai è Under 20, il nuovo c.t. quindi è Alberto Bollini. Cosa succederà quindi nella diretta di Italia Estonia U19?

DIRETTA ITALIA ESTONIA U19 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Estonia U19 non sarà disponibile in Italia e non vi possiamo segnalare nemmeno un servizio di diretta streaming video, salvo variazioni in extremis. Punti di riferimento saranno dunque la sezione del sito della Uefa riservata alle Nazionali Under 19 più il sito e i social della nostra FIGC, sempre nella sezione U19 per quanto riguarda figc.it.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ESTONIA U19

Verso Italia Estonia U19, possiamo ricordare anche quali giocatori saranno protagonisti nelle probabili formazioni per quanto riguarda gli Azzurrini. Il c.t. Alberto Bollini ha infatti convocato come portieri Nicola Bagnolini (Bologna) e Davide Mastrantonio (Triestina); i difensori sono invece Fabio Cristian Chiarodia (Werder Brema), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Costantino Favasuli (Fiorentina), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta) e Riccardo Stivanello (Bologna).

Proseguiamo poi con i centrocampisti Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Luca Di Maggio (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Luis Hasa (Juventus), Justin Kumi (Sassuolo) e Luca Lipani (Genoa); infine gli attaccanti dell’Italia U19 sono Luca D’Andrea (Sassuolo), Tommaso Mancini (Juventus), Antonio Raimondo (Bologna), Nicolò Turco (Juventus) e Samuele Vignato (Monza).











