Diretta Germania Liechtenstein/ Streaming video tv: tutto scontato?

DIRETTA GERMANIA LIECHTENSTEIN: UNA PASSEGGIATA PER I TEDESCHI…

Germania Liechtenstein, in diretta dalla Volkswagen Arena di Wolfsburg alle ore 20.45 di questa sera, giovedì 11 novembre 2021, sarà una partita valida per la nona e penultima giornata del girone J della zona europea delle qualificazioni mondiali verso Qatar 2022. A dire il vero, la diretta di Germania Liechtenstein non metterà molto in palio: i tedeschi infatti sono già matematicamente qualificati per i Mondiali 2022 mentre gli ospiti sono tristemente ultimi con un solo punto nel girone.

Risultati qualificazioni Mondiali 2022, classifiche/ Diretta gol live: partite al via

Non è difficile capire che Germania Liechtenstein vede nettamente favoriti i padroni di casa, mentre gli ospiti avranno come obiettivo soprattutto quello di fare bella figura, come avevano fatto ad inizio settembre quando avevano perso per 0-2 in casa. La Germania invece vuole onorare l’ultima partita casalinga del girone (dopo andrà in Armenia) facendo divertire i propri tifosi, anche per allontanare sempre più il ricordo della sconfitta casalinga contro la Macedonia del Nord, che resta una macchia anche se la qualificazione è arrivata in anticipo. Che cosa succederà in Germania Liechtenstein?

Probabili formazioni Italia Svizzera/ Diretta tv, Locatelli-Jorginho sicuri titolari

DIRETTA GERMANIA LIECHTENSTEIN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Germania Liechtenstein non è prevista sui canali televisivi italiani e in tal senso non possiamo indicare nemmeno una diretta streaming video, ma il sito della Uefa e i riferimenti ufficiali delle due Federazioni nazionali potranno dare indicazioni preziose in tal senso.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA LIECHTENSTEIN

Le probabili formazioni di Germania Liechtenstein sono aperte a ogni possibilità, perché logicamente in casa contro il fanalino di coda del girone e con la qualificazione già raggiunta, il c.t. tedesco Hans Dieter Flick potrebbe sperimentare diverse novità. Di conseguenza è difficile immaginare quali saranno le scelte, meglio limitarci a ricordare chi siano i convocati.

Probabili formazioni Grecia Spagna/ Quote: Ansu Fati assente annunciato

La Germania ha a disposizione i portieri Leno, Neuer, Ter Stegen e Trapp; i difensori Ginter, Gunter, Hofmann, Kehrer, Raum, Rudiger, Schlotterbeck e Sule; i centrocampisti Brandt, Draxler, Goretzka, Gundogan, Havertz, Kimmich, Musiala, Neuhaus, Reus e Wirtz; gli attaccanti Adeyemi, Gnabry, Muller, Nmecha e Sané.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Germania Liechtenstein, che è logicamente a senso unico secondo l’agenzia Snai. Il segno 1 infatti è quotato ad appena 1,01 volte la posta in palio sul segno 1, mentre già il segno X per il pareggio varrebbe ben 16 volte la posta, infine la quotazione per il segno 2 in caso di impresa ospite è pari a 40.

© RIPRODUZIONE RISERVATA