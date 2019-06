Diretta Germania Nigeria/ Streaming video tv: ottavi Mondiali di calcio femminile

Germania Nigeria, diretta dall’arbitro giapponese Yoshimi Yamashita, si gioca oggi pomeriggio, sabato 22 giugno 2019 alle ore 17.30, presso lo Stade des Alpes di Grenoble per gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminile 2019 che cominciano proprio oggi. Si volta pagina dunque rispetto alla precedente fase a gironi: Germania Nigeria è la partita che apre la fase ad eliminazione diretta, dove più nessun passo falso è consentito. Chi vince avanza, chi perde va a casa e in caso di pareggio si prosegue naturalmente con i tempi supplementari e poi eventualmente anche con i calci di rigore per decretare una squadra vincente, che si qualificherà ai quarti dove affronterà la vincente di Svezia Canada in programma dopodomani. La Germania ha vinto il girone B sigillando il primato con una netta vittoria contro il Sudafrica, la Nigeria è una delle migliori terze e deve ringraziare la vittoria sulla Corea del Sud per questa qualificazione, nonostante la successiva sconfitta contro la Francia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE GERMANIA NIGERIA

La diretta tv di Germania Nigeria sarà garantita per gli abbonati della piattaforma satellitare di Sky, televisione ufficiale dei Mondiali di calcio femminile 2019. Per la precisione, l’appuntamento sarà sul canale 202 Sky Sport Mondiali, oppure in alternativa tramite la diretta streaming video garantita dal servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA NIGERIA

Adesso possiamo andare ad analizzare quelle che sono le probabili formazioni attese per Germania Nigeria. Il commissario tecnico tedesco Martina Voss-Tecklenburg dovrebbe confermare come modulo il 4-4-2, ma ci potrebbero essere alcuni cambi rispetto alla precedente uscita contro il Sudafrica, partita che la Germania giocò con la certezza già acquisita di essersi qualificata per questi ottavi, facendo dunque ruotare un po’ la rosa che oggi invece dovrebbe tornare a proporre le titolari in campo dal primo minuto. Meno ragionamenti per la Nigeria allenata dallo svedese Thomas Dennerby: in campo tutte le migliori con il modulo 4-3-3 per cercare l’impresa, tenendo naturalmente conto della squalifica di Ebere, che era stata espulsa nella partita contro la Francia.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo adesso uno sguardo ai pronostici su Germania Nigeria n base alle quote offerte sul match dall’agenzia di scommesse Snai. La Germania parte nettamente favorita e di conseguenza il segno 1 è proposto a 1,17. Si sale poi a quota 6,75 in caso di pareggio e dunque di segno X, infine un colpaccio della Nigeria ripagherebbe ben 14,00 volte la posta in palio chi avrà creduto nelle possibilità del segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA