Diretta Sudafrica Germania/ Streaming video tv: tedesche qualificate (Mondiali)

Sudafrica Germania, in diretta dallo Stade de la Mosson di Montpellier, lunedì 17 giugno alle ore 18.00, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi dei Mondiali di calcio femminile 2019 in corso di svolgimento in Francia. Le tedesche arrivano all’appuntamento finale della prima fase con la qualificazione già in tasca, dopo la vittoria ottenuta sulla Spagna nella seconda giornata che ha permesso loro di restare a punteggio pieno. Primo posto quasi assicurato, ci sarà da tenere a bada comunque l’entusiasmo delle sudafricane che sono all’esordio assoluto nella loro storia in un Mondiale femminile.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV, QUOTE E RISULTATO LIVE

Segnaliamo che la partita Sudafrica Germania sarà visibile in diretta tv sulla televisione satellitare, con tutti gli abbonati Sky che potranno collegarsi sul canale 202, Sky Sport Mondiali. Ci sarà anche la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI SUDAFRICA GERMANIA DONNE

Aspettando la diretta della partita, possiamo adesso analizzare in maniera più dettagliata quelle che sono le probabili formazioni di Sudafrica Germania, lunedì 17 giugno alle ore 18.00 presso lo Stade de la Mosson di Montpellier. Le africane saranno schierate con un 4-4-2 e scenderanno in campo con Dlamini; Ramalepe; Van Wyk, Matlou, Vilakazi; Mothalo, Biyana, Jane; Mthandi; Fulutudilu, Kgatlana. Risponderanno le tedesche con questa formazione schierata con un 4-3-3: Schult; Hendrich, Hegering, Doorsoun-Khajeh, Gwinn; Goessling, Dabritz, Oberdorf; Popp, Huth, Schweers.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Germania nettamente favorita per la vittoria contro il Sudafrica. Quota per il segno 1 fissata a 13.00 da Bet365, quota per il segno X offerta a 6.00 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 1.23 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 1.62 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 2.23 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



