Diretta Germania Romania Under 21/ Streaming video e tv: la sorpresa rumena (Europei)

Germania Romania Under 21, in diretta dallo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, si gioca questo pomeriggio giovedì 27 giugno alle ore 18.00. Sarà una sfida valevole come semifinale dell’Europeo Under 21 2019: si giocano un posto in finale la favorita d’obbligo, la Germania campione in carica, e la rivelazione del torneo. I tedeschi hanno vinto in scioltezza il loro girone eliminatorio che li vedeva opposti a Danimarca, Serbia ed Austria. La Romania a sua volta ha chiuso al primo posto grazie alla differenza reti precedendo la Francia e capitalizzando al meglio le goleade inflitte a Croazia e Inghilterra, che hanno subito dai romeni 4 gol ciascuno nel girone eliminatorio.

DIRETTA STREAMING VIDEO DAZN, QUOTE E RISULTATO LIVE

Segnaliamo che la partita Germania Romania Under 21 sarà visibile in diretta tv in chiaro sul digitale terrestre sul canale numero 2 ovvero Rai 2. Ci sarà anche la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito RaiPlay. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA ROMANIA U21

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Germania Romania Under 21, in diretta dallo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, giovedì 27 giugno alle ore 18.00. Germania schierata presumibilmente con questo undici titolare col 4-1-3-2: Nubel; Klosterman, Tah, Baumgartl, Henrichs; Eggestein; Dahoud, Oztunali, Neuhaus; Waldschmidt, Richter. Romania che risponderà con un 4-2-3-1: Radu; Manea, Nedelcearu, Pascanu, Stefan; Baluta, Cicaldau; Man, Hagi, Ivan; Puscas.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Germania favorita per la vittoria contro la Romania. Quota per il segno 1 fissata a 1.66 da Bet365, quota per il segno X offerta a 4.00 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 4.50 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 1.72 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 2.07 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



© RIPRODUZIONE RISERVATA