DIRETTA GERMANIA GRECIA/ Video streaming tv: sarà il decimo confronto (amichevole, 7 giugno 2024)

DIRETTA GERMANIA GRECIA: I TESTA A TESTA

Stasera la diretta di Germania Grecia raggiunge la cifra tonda: ci sono infatti nove incroci precedenti all’amichevole di Monchengladbach, con un quadro netto visto che la nazionale ellenica non è mai riuscita a vincere. Sono sei i successi della Germania, che per un certo periodo ha avuto nella Grecia la sua bestia nera: prima le qualificazioni agli Europei 1976 con i pareggi per 2-2 e 1-1, poi il percorso verso i Mondiali 1982 e un altro pareggio, stavolta a reti bianche, in casa. La vittoria contro la Grecia è tornata nel settembre 2000, quando la Germania ha vinto 2-0 nelle qualificazioni ai Mondiali: avevano segnato Sebastian Deisler, del quale si potrebbe parlare a lungo, e Marinos Ouzounidis nella porta sbagliata.

DIRETTA INGHILTERRA ISLANDA/ Video streaming tv: nel 2016 si scrisse la storia (amichevole, 7 giugno 2024)

Naturalmente la sfida più importante che queste due nazionali abbiano giocato una contro l’altra rimane quella dei quarti di finale degli Europei 2012, peraltro bellissima: vittoria tedesca per 4-2. Al gol di Philipp Lahm aveva risposto Georgios Samaras; la Germania in 13 minuti aveva poi segnato tre volte con Sami Khedira, Miroslav Klose e Marco Reus, nel finale la Grecia aveva accorciato le distanze con il rigore di Dimitrios Salpingidis ma naturalmente non era bastato per evitare l’eliminazione, arrivata comunque tra gli applausi del pubblico. (agg. di Claudio Franceschini)

Nicolò Barella, Euro 2024 a rischio per infortunio?/ Condizioni di salute, attesa per gli esami (7 giugno)

COME VEDERE LA DIRETTA DI GERMANIA GRECIA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv di Germania Grecia sarà in chiaro: l’amichevole internazionale potrà infatti essere seguita sul canale 20, di conseguenza non avrete bisogno di sottoscrivere qualche particolare abbonamento anche se il match resta comunque disponibile anche su Sky Sport 251, che trovate nel pacchetto Calcio della televisione satellitare. Ci sarà poi la possibilità di assistere a Germania Grecia in diretta streaming video: vi basterà dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare senza costi aggiuntivi il sito di Mediaset Play.

Formazioni Inghilterra Islanda/ Quote: Kane e Maddison tornano titolari (amichevole, 7 giugno 2024)

TEDESCHI SOTTO STRESS!

La diretta di Germania Grecia ci farà compagnia dalle ore 20:45 di venerdì 7 giugno: siamo al Borussia Park di Monchengladbach e questa è la seconda amichevole che la nazionale tedesca gioca in avvicinamento agli Europei. Essendo la federazione ospitante, c’è grande attesa per la Germania che infatti non ha disputato le qualificazioni, ma che alla prima uscita ha steccato: pareggio senza gol contro l’Ucraina, sembra per il momento continuare la fase calante che aveva portato all’esonero di Hansi Flick, diventato l’allenatore del Barcellona, e alla nomina di un Julian Nagelsmann che ora dovrà fornire risposte immediate.

La Grecia invece non ci sarà agli Europei: la nazionale ellenica, che aveva vinto uno storico titolo vent’anni fa, è prima arrivata terza in un girone con Francia e Olanda e poi ha clamorosamente mancato la vittoria dei playoff, facendosi superare ai rigori dalla Georgia. Sarà dunque una sorta di passerella per una squadra che tornerà a lavorare per le qualificazioni ai Mondiali; sarà allora interessante scoprire come andranno le cose nella diretta di Germania Grecia, aspettando la quale possiamo fare qualche considerazione sulle probabili formazioni e le scelte di campo da parte dei due Commissari Tecnici.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA GRECIA

Qualche variazione sul tema Nagelsmann potrebbe farla per Germania Grecia: ha giocato contro l’Ucraina con una formazione “mista” e farebbe lo stesso stasera. In porta può andare ter Stegen, davanti a lui ecco invece Koch a fare coppia con Tah mentre sulle corsie laterali possono operare Henrichs e Raum. A centrocampo dunque Kimmich si può prendere la maglia, affiancando Andrich o Pavlovic; sulla trequarti quasi certa la titolarità di Thomas Muller, se la possono giocare anche Fuhrich e Gruda (con i giovani Wirtz e Musiala), magari Havertz sarà provato arretrato dando a Undav la maglia da centravanti.

Nella Grecia inizia l’era di Nikolaos Papadopoulos, che ha sostituto Gustavo Poyet: possibile conferma del 4-3-3 con Hatzidiakos e Mavropanis a protezione di Vlachodimos, con Rota e Tsimikas terzini e un centrocampo nel quale Siopis si può prendere la maglia da playmaker davanti alla difesa, mentre Mantalos, Bouchalakis e Bakasetas se la giocano sulle mezzali. Nel tridente offensivo il dubbio potrebbe essere quello della prima punta, con la posizione di Ioannidis che viene insidiata da Pavlidis, favorito per essere in campo dal primo minuto; Masouras e Pelkas rimangono in vantaggio per le corsie esterne.

GERMANIA GRECIA: QUOTE E PRONOSTICO

Sono favorevoli alla nazionale di casa le quote che l’agenzia Snai ha previsto per stasera: a corredo della diretta di Germania Grecia possiamo dunque notare che il segno 1 per la vittoria dei tedeschi porta in dote una vincita pari a 1,27 volte quanto investito sulla partita, mentre il segno 2 che identifica il successo della Grecia vi farebbe guadagnare una somma equivalente a 9,00 volte la posta in palio. Per quanto riguarda il pareggio, puntando sul segno X andreste a intascare, con questo bookmaker, una cifra corrispondente a 5,50 volte quella che sarà stata la vostra giocata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA