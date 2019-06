Diretta Germania Spagna/ Streaming video tv: scontro al vertice (Mondiali femminili)

Germania Spagna, in diretta dallo Stade du Haineut di Valenciennes, mercoledì 12 giugno 2019 alle ore 18.00, sarà una sfida valevole per la seconda giornata dei Mondiali di calcio femminile 2019 in corso di svolgimento in Francia. Si affrontano le due squadre al momento al comando nel girone B, con la Spagna al momento favorita dalla differenza reti. Le iberiche hanno infatti realizzato 3 gol subendone 1 contro il Sudafrica, vincendo in rimonta contro le africane al loro esordio assoluto nella rassegna iridata. Le forti tedesche hanno invece sofferto ma vinto di misura contro le cinesi, 1-0 con gol decisivo della Gwinn a metà del secondo tempo.

STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita Germania Spagna sarà visibile in diretta tv sul satellite, con tutti gli abbonati Sky che potranno collegarsi sul canale numero 201 oppure 202, Sky Sport Uno o Sky Sport Mondiali. Ci sarà anche la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA SPAGNA DONNE

Le probabili formazioni di Germania Spagna, mercoledì 12 giugno 2019 alle ore 18.00 presso lo Stade du Hainaut di Valenciennes. Le tedesche saranno schierate con un 4-2-3-1 e scenderanno in campo con Schult; Gwinn, Hendrich, Doorsoun-Khajeh, Simon; Däbritz, Magull; Huth, Marozsan, Dallmann; Popp. Risponderanno le spagnole con questa formazione schierata con un 4-3-3: Lola; Jimenez, Andres, Paredes, Leon; Losada,Torrecilla, Putellas; Sampedro, Hermoso, Mariona.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Germania favorita per la vittoria contro la Norvegia. Quota per il segno 1 fissata a 1.83 da Bet365, quota per il segno X offerta a 3.40 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 4.30 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 1.95 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 1.85 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



