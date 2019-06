Diretta Germania Svezia/ Streaming video e tv: quarto affascinante (Mondiali donne)

Germania Svezia, in diretta dallo stadio Roazhon Park di Rennes, si gioca alle ore 18.30 di oggi pomeriggio, sabato 30 giugno 2019. Grande appuntamento con una sfida fra due Nazionali di grande tradizione nei quarti di finale dei Mondiali di calcio femminile 2019. Germania Svezia infatti è sfida tra due squadre sempre ai vertici nel panorama internazionale del calcio femminile, forse la sfida più blasonata di tutte a livello europeo: in questa edizione la Germania è arrivata ai quarti battendo negli ottavi la Nigeria con un netto 3-0, la Svezia invece nel turno precedente ha avuto la meglio per 1-0 in una sfida già di altissimo livello contro il Canada. Naturalmente, in piena fase ad eliminazione diretta di questi Mondiali, in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari sarebbero necessari i tempi supplementari ed in seguito anche i calci di rigore, se pure dopo 120 minuti non dovesse sbloccarsi l’eventuale situazione di parità.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE GERMANIA SVEZIA

La diretta tv di Germania Svezia sarà garantita per gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno seguire il match su Sky Sport Uno e Sky Sport Mondiali, i canali numero 201 e 202 della piattaforma. Questo significa pure che la diretta streaming video sarà riservata agli stessi abbonati tramite il servizio garantito da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA SVEZIA

Analizzando adesso le probabili formazioni attese per Germania Svezia, per le tedesche allenate da Martina Voss-Tecklenburg si potrebbe disegnare un modulo 4-4-2. In porta Schult, protetta da una linea difensiva a quattro con Gwinn, Doorsoun, Hegering e Schweers da destra a sinistra. Un altro quartetto a centrocampo, che potrebbe essere composto da Huth, Leupolz, Magull e Dabritz, mentre nella coppia d’attacco le due titolari dovrebbero essere Popp e Schuller. Quanto alla Svezia del c.t. Peter Gerhardsson, il modulo di riferimento potrebbe essere il 4-3-3 con Lindahl in porta e davanti a lei la difesa a quattro composta da Glas, Fischer, Sembrant ed Eriksson. Possiamo poi disegnare un terzetto di centrocampo con Rubensson, Asllani e Seger, infine in attacco ecco le due ali Jakobsson e Rolfo in appoggio alla prima punta Blackstenius.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando infine uno sguardo al pronostico per Germania Svezia, dobbiamo sottolineare che l’agenzia di scommesse Snai ritiene favorite le ragazze tedesche. Il segno 1 per la vittoria della Germania è infatti quotato a 1,75, mentre poi si sale a 3,50 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e molto alta è la quota di 5,00 proposta per il segno 2 che indica naturalmente una vittoria della Svezia.



