Diretta Getafe Real Madrid/ Streaming video DAZN: trasferta ostica per Zidane (Liga)

Getafe Real Madrid è in diretta dal Coliseum Alfonso Pérez e, alle ore 16:00 di sabato 4 gennaio, si gioca per la 19^ giornata della Liga 2019-2020: il campionato spagnolo è arrivato all’ultimo turno dell’andata e questa trasferta non è affatto semplice per i Blancos che, pareggiando senza reti contro l’Athletic Bilbao, ha perso contatto dal Barcellona che adesso comanda la classifica con 2 punti di vantaggio. Il Getafe rappresenta una grande sorpresa nel torneo: l’ultima sconfitta a Villarreal lo ha fatto scendere al sesto posto ma, grazie a una serie positiva durata 7 partite (con cinque vittorie) tra fine ottobre e metà dicembre questa squadra deve recuperare appena due lunghezze all’Atletico Madrid per ottenere un incredibile qualificazione in Champions League. Per quanto riguarda la squadra di Zinedine Zidane, il pareggio di Barcellona nel Clasico potrebbe essere un punto a favore nella corsa al titolo ma si vedrà più avanti, anche per questo però bisognerà provare a vincere nella diretta di Getafe Real Madrid di cui, al momento, possiamo valutare le probabili formazioni leggendo le scelte dei due allenatori.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Getafe Real Madrid sarà trasmessa esclusivamente sul canale 209 del satellite: la Liga è “proprietà” di DAZN che da qualche mese ha aperto il canale DAZN1 sul decoder di Sky, riservato di conseguenza ai clienti delle due emittenti. In alternativa ovviamente sarà disponibile il consueto servizio di diretta streaming video, grazie al quale si potrà installare l’applicazione DAZN su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone (oppure su una smart tv dotata di connessione a internet).

PROBABILI FORMAZIONI GETAFE REAL MADRID

Le scelte di Pepe Bordalas per Getafe Real Madrid dovrebbero essere le stesse dell’ultimo impegno: spazio dunque a un 4-4-2 con David Soria tra i pali, protetto da due difensori centrali che saranno Djené e Cabrera con Damian Suarez e Nyom ad agire in qualità di terzini. A centrocampo la coppia in mediana sarà formata da Arambarri e Nemanja Maksimovic, sugli esterni i favoriti sono ancora Cucurella e Portillo mentre nel reparto offensivo capitan Molina potrebbe essere affiancato questa volta da Angel Rodriguez, attenzione anche a Fajr con il quale il modulo potrebbe trasformarsi in un 4-2-3-1. Solito 4-3-3 per il Real Madrid, che sarà senza Sergio Ramos: dunque con Varane potrebbe esserci Nacho (Eder Militao è da valutare) mentre Carvajal e Ferland Mendy agirebbero sugli esterni. A centrocampo Casemiro cerca spazio, a rimanere fuori potrebbe essere uno tra Modric e Kroos considerata la crescita di Federico Valverde; nel tridente offensivo Zidane potrebbe confermare le scelte giovani con Rodrygo e Vinicius Jr. ad affiancare Benzema, scalpitano però Isco e Bale che potrebbero avere una possibilità per iniziare la partita.

QUOTE E PRONOSTICO

I blancos sono chiaramente favoriti nel pronostico su Getafe Real Madrid: l’agenzia di scommesse Snai ha posto un valore di 1,80 volte la somma messa sul piatto per il segno 2, che identifica la vittoria in trasferta. Il segno 1 per il successo casalingo vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 4,50 volte quello che avrete deciso di puntare, mentre con l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – la vincita sarebbe pari a 3,70 volte la vostra giocata con questo bookmaker.



