Diretta Ghana Comore/ Streaming video tv: ultima spiaggia (Coppa d’Africa)

Ghana Comore, in diretta dallo Stade Roumdé Adjia di Garoua per la terza e ultima giornata del girone C della Coppa d’Africa 2021, si giocherà alle ore 20.00 di questa sera, martedì 18 gennaio 2022. Non c’è bisogno di molte parole: la diretta di Ghana Comore è l’ultima spiaggia per entrambe le Nazionali, l’unica certezza è che il pareggio non servirebbe a nessuno e di conseguenza si deve vincere per proseguire l’avventura nella Coppa d’Africa 2021, pena un flop che per il Ghana sarebbe clamoroso.

Le Black Stars finora hanno ottenuto un solo punto, frutto del pareggio contro il Gabon: serve allora una vittoria al Ghana per sperare magari ancora nel secondo posto, o almeno nel ripescaggio tra le migliori terze. Il Ghana è certamente favorito contro le Comore, ancora a quota zero dopo due sconfitte e anello debole del girone, che però proprio per questo motivo non ha nulla da perdere. Un bel risultato contro il Ghana farebbe la storia e se fosse una vittoria potrebbe addirittura valere un possibile ripescaggio, mentre una sconfitta non sarebbe un dramma. Andrà tutto come previsto o ci saranno sorprese? Parola a Ghana Comore per scoprirlo…

© STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà possibile assistere alla diretta tv di Ghana Comore: in generale questo vale per tutte le partite di Coppa d’Africa 2021, il torneo infatti è un’esclusiva della piattaforma Discovery Plus, che copre anche questa manifestazione. Bisognerà dunque sottoscrivere un abbonamento al broadcaster – naturalmente a pagamento – e seguire i vari match in diretta streaming video, avvalendosi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GHANA COMORE

Le probabili formazioni di Ghana Comore ci dicono che il c.t. ghanese Milovan Rajevac non potrà fare turnover, perché questa è una partita che è diventata decisiva e il Ghana deve vincere a ogni costo. Il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-3-3, ci saranno un paio di assenze ma il perno del Ghana saranno ancora una volta i due fratelli Ayew, che dovrebbero essere titolari nel tridente d’attacco con Sulemana.

Per quanto riguarda invece le Comore, il c.t. Amir Abdou deve fare i conti con un paio di positività al Coronavirus e potrebbe schierare i suoi ragazzi secondo il modulo 4-1-4-1, nel quale è atteso il portiere Ben Boina, che gioca tra i dilettanti in Francia ma nella scorsa giornata ha fatto miracoli contro il Marocco e punta logicamente a mettersi ancora in mostra.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Ghana Comore in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Il Ghana parte certamente favorito e il segno 1 è quotato a 1,27, mentre poi si sale a 4,75 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a ben 12 volte la posta in palio sul segno 2 se dovessero invece vincere le Comore.

