Diretta/ Giana Erminio Arzignano (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca! (Serie C, 30 settembre 2023)

DIRETTA GIANA ERMINIO ARZIGNANO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Pronti alla diretta di Giana Erminio Arzignano, raccontiamo un campionato che per i lombardi era iniziato alla grande: vittoria a Busto Arsizio, ma poi tre sconfitte consecutive subendo 10 gol e il pareggio di Novara, contro una squadra che aveva un punto in quattro gare. Al momento la Giana Erminio ha subito la bellezza di 12 reti in totale: decisamente troppe, in questo modo passa ovviamente in secondo piano un attacco che in qualche modo ha prodotto 6 gol, più di una partita, una media positiva se parliamo di una neopromossa che punta la salvezza.

Video/ Pro Sesto Arzignano (0-1) gol e highlights: ci pensa Milillo! (Serie C, 24 settembre 2023)

L’Arzignano ha fatto meglio in questo primo scorcio di stagione: inizio shock con due sconfitte e zero reti all’attivo, poi però il pareggio allo Speroni e due vittorie consecutive, tutte per 1-0, contro Alessandria e Pro Sesto. I veneti segnano pochissimo, appena 3 gol, ma dopo i 6 gol incassati nelle prime due giornate ne hanno incassato soltanto uno, e non prendono appunto da due turni: certamente dunque abbiamo un netto miglioramento, e vedremo se sarà confermato anche oggi. Per scoprirlo non resta che metterci comodi e lasciare che a parlare sia il terreno di gioco, perché ci siamo davvero: la diretta di Giana Erminio Arzignano sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

Video/ Novara Giana Erminio (1-1) gol e highlights: Perna salva i suoi al 90'! (Serie C, 24 settembre 2023)

GIANA ERMINIO ARZIGNANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Giana Erminio Arzignano sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Giana Erminio Arzignano in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

TESTA A TESTA

La diretta del match che pone di fronte Giana Erminio Arzignano presenta una sfida tra due formazioni che non si sono mai affrontate all’interno della propria storia. Non potendo evidenziare i precedenti scontri tra queste due formazioni, vi presentiamo il confronto delle prime 5 partite di campionato. Padroni di casa del Giana Erminio che hanno iniziato bene il proprio campionato ottenendo i tre punti in casa della Pro Patria.

Diretta/ Pro Sesto Arzignano (risultato finale 0-1): espulso Gattoni! (Serie C, 24 settembre 2023)

Inizio di campionato che però non ha visto la squadra continuare l’ottimo avvio avuto: tre sconfitte consecutive contro Vicenza, Atalanta U23, Mantova e pareggio nell’ultimo scontro di campionato contro il Novara con il risultato di 1-1. Questa sfida interna potrebbe rappresentare una sorta di rivincita. Ospiti che invece hanno iniziato decisamente male proprio campionato e che invece, all’opposto dei propri avversari, hanno dato una grossa carica nelle ultime partite. Prime due sfide perse contro Legnago e Mantova per poi lasciare spazio ad un pari contro la Pro Patria e le due vittorie consecutive nei confronti di Alessandria e Pro Sesto. (Marco Genduso)

LA PRESENTAZIONE

Giana Erminio Arzignano, in diretta sabato 30 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Città di Gorgonzola, sarà una sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie C. Dopo aver subito tre sconfitte consecutive contro Vicenza, Atalanta Under 23 e Mantova, la Giana Erminio ha finalmente tirato un respiro, pareggiando contro il Novara. L’Arzignano Valchiampo, con sette punti in classifica, si confronta con la squadra di Andrea Chiappella, che ne ha accumulati quattro.

La squadra vicentina sembra aver trovato la strada giusta nelle ultime tre partite. Il loro campionato era iniziato con due sconfitte senza segnare gol contro Legnago (0-4) e Mantova (0-2), ma si è poi invertito il trend con un pareggio per 1-1 contro la Pro Patria e due vittorie di misura contro Alessandria e l’ultima contro la Pro Sesto. Quindi, la squadra allenata da mister Giuseppe Bianchini sta attraversando un periodo positivo.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO ARZIGNANO

Le probabili formazioni della diretta Giana Erminio Arzignano, match che andrà in scena allo stadio Città di Gorgonzola. Per la Giana Erminio, Andrea Chiappella schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Zacchi, Groppelli, Ferrante, Pinto, Ballabio, Fumagalli, Caferri, Franzoni, Previtali, Minotti, Verde. Risponderà l’Arzignano allenato da Giuseppe Bianchini con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Boseggia , Davì, Milillo, Piana, Bernardi, Lakti, Casini, Antoniazzi, Barba, Grandolfo, Cazzadori.

GIANA ERMINIO ARZIGNANO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Giana Erminio Arzignano, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Giana Erminio con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo dell’Arzignano, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.











© RIPRODUZIONE RISERVATA