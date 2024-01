Diretta/ Giana Erminio Atalanta U23 (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia! (20 gennaio 2024)

DIRETTA GIANA ERMINIO ATALANTA U23 (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Via a Giana Erminio Atalanta U23: i bergamaschi sono tra le migliori formazioni del campionato nell’ultimo periodo, tre vittorie nelle ultime quattro sfide disputate dall’Atalanta U23 e quarto posto per i nerazzurri. Il club di Gorgonzola dalla sua si sta rendendo protagonista di un cammino eccellente, considerando le aspettative di inizio stagione, con un ottavo posto che è stato però minato dalle ultime due sconfitte consecutive.

La Giana con 31 gol e 33 reti subite ha messo in mostra in questa prima parte di stagione uno stile di gioco piuttosto spregiudicato, per l’Atalanta U23 23 gol fatti ma ottimo rendimento difensivo con 20 gol subiti finora. Nel match d’andata sfida ricca di gol e di emozioni con affermazione dell’Atalanta U23 col punteggio di 3-2 contro la Giana Erminio. (agg. di Fabio Belli)

GIANA ERMINIO ATALANTA U23, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Giana Erminio Atalanta U23 sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Giana Erminio Atalanta U23 sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta Giana Erminio Atalanta U23 non hanno una grande storia, ma sicuramente tanti gol. Nell’unico precedente, dato che i giovani orobici sono una società neonata, la partita finì 3-2 per l’Atalanta U23: doppietta di Italen e momentaneo 2-1 di Minotti, tris dei bergamaschi firmato Mallamo e infine il gol di Verde che non portò però ad alcun punto. Una gara molto divertente e ricca di emozioni che alla terza giornata di campionato regalò la prima vittoria della storia dell’Atalanta U23.

Andiamo dunque a vedere il rendimento recente delle squadre con i neroazzurri che nelle ultime quattro sfide ne hanno vinte due, contro Renate e Pergolettese, ma anche perse altrettante con Pro Patria e Vicenza. L’Atalanta U23 invece non ne ha persa nessuna nelle ultime quattro: vittoria con la Pro Sesto, pareggio con l’Arzignano, successo con la Virtus Verona e altre tre punti collezionati in occasione della gara col Trento. (aggiornamento di Christian Attanasio)

OROBICI IN FORMA

La diretta Giana Erminio Atalanta U23, in programma sabato 20 gennaio alle ore 18:30, racconta della 22esima giornata di Serie C Girone A. I padroni di casa stanno vivendo un inizio di 2024 molto negativo con due sconfitte in altrettante partite. La prima per 2-1 contro la Pro Patria mentre la seconda 3-1 in casa del Vicenza. Un trend da invertire quanto prima per tornare a vincere, come accaduto con Renate e Pergolettese sul finire del 2023.

L’Atalanta U23 invece ha una striscia tutt’ora aperta di ben quattro partite consecutive senza alcuna sconfitta: l’1-0 alla Pro Sesto, il pareggio a reti bianche con l’Arzignano, la vittoria di misura con la Virtus Vertona e l’ennesimo 1-0 contro il Trento. La classifica vede i giovani orobici, alla prima stagione ufficiale, al quarto posto con 36 punti in 21 partite. Ottava invece la Giana Erminio a quota 30.

GIANA ERMINIO ATALANTA U23, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Giana Erminio Atalanta U23 vedono i padroni di casa col 3-4-1.2. I nporta Zacchi, difeso qualche metro più avanti da Preivtali, Ferrante e Minotti. Pinto e Groppelli saranno gli esterni mentre Ballabio e Lamesta i centrocampisti centrali. Franzoni si muoverà alle spalle di Fumagalli e Verde.

L’Atalanta U23 risponde con lo stesso identico assetto tattico. Tra i pali Vismara, pacchetto arretrato con Varnier, Bonfanti e Del Lungo. A centrocampo, da destra verso sinistra, ci saranno Palestra, Gyabuaa, Muhameti e Regonesi. Cortinovis il trequartista, la coppia offensiva Cisse-Di Serio.

GIANA ERMINIO ATALANTA U23, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Giana Erminio Atalanta U23 danno favorita la squadra di casa a 2.25. Secondo bet365, la X del pareggio è data a 3.05 mentre il 2 fisso a 3.20.

L’Over 2.5 invece è quotato a 2.30 contro l’1.54 dell’Under alla medesima soglia. Concludiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.94 e 1.75.











