DIRETTA/ Giana Erminio Pro Patria video streaming tv: ospiti ok nei precedenti (Serie C, 6 gennaio 2024)

DIRETTA GIANA ERMINIO PRO PATRIA: TESTA A TESTA

Il confronto storico prima di questa diretta di Giana Erminio Pro Patria offre uno spaccato interessante delle dinamiche che hanno caratterizzato gli incontri tra queste due squadre. Con dieci partite giocate prima di questa, emerge un bilancio che pende a favore della Pro Patria, con 4 vittorie e quattro pareggi. Dall’altra parte, Giana Erminio ha ottenuto due vittorie, dimostrando una competizione equilibrata ma con un leggero vantaggio per la Pro Patria. Tra i risultati memorabili, spicca la vittoria della Pro Patria per 5-1 nella stagione scorsa.

Video/ Pro Patria Pro Sesto (0-0) gol e highlights: Del Frate blinda la porta (23 dicembre 2023)

Questo risultato rimane impresso nella memoria dei tifosi come una prova di forza della Pro Patria, che è riuscita a dominare l’incontro con un ampio margine di gol. Tuttavia, è importante sottolineare che ogni partita è unica, e le dinamiche possono cambiare da un confronto all’altro. Le due squadre hanno dimostrato di essere competitive, con Giana Erminio che, nonostante il bilancio sfavorevole, ha ottenuto vittorie importanti. Ciò aggiunge una componente di imprevedibilità e suspense ai loro incontri successivi. (agg. Gianmarco Mannara)

Video/ Pergolettese Giana Erminio (0-1) gol e highlights: a segno Franzoni! (Serie C, 23 dicembre 2023)

GIANA ERMINIO PRO PATRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Giana Erminio Pro Patria sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Giana Erminio Pro Patria in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Giana Erminio Pro Patria, in diretta sabato 6 gennaio 2024 alle ore 14.00 presso lo stadio Città di Gorgonzola, sarà una sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie C. La Giana Erminio ha concluso il periodo natalizio con un notevole slancio, vincendo 4 delle ultime 5 partite e guadagnandosi un posto nei playoff. Attualmente, la squadra di mister Andrea Chiappella si trova al quinto posto, a quota 30 punti, in condivisione con l’Atalanta Under 23, con soli due punti da recuperare dalla quarta posizione occupata dalla Pro Vercelli. Dopo la sconfitta di misura a Trieste, la Giana Erminio ha superato il Renate in casa e ha conquistato un importante successo in trasferta contro la Pergolettese, con un gol decisivo realizzato da Franzoni nel primo tempo.

Diretta/ Pergolettese Giana Erminio (risultato finale 0-1): decide Franzoni! (Serie C, 23 dicembre 2023)

La squadra di mister Riccardo Colombo, che ha recentemente rinnovato il contratto di Filippo Ghioldi dopo un lungo periodo di infortunio, si trova attualmente in quintultima posizione con 19 punti, a soli uno dalla zona play out e con l’obiettivo di risolvere i problemi nella fase realizzativa. Con soli 15 gol segnati e un digiuno di reti durato 180 minuti, la Pro Patria ha affrontato un girone di andata complicato. Nel recente scontro diretto contro la Pro Sesto in casa, la squadra di mister Colombo non è riuscita a andare oltre lo 0-0, perdendo così l’opportunità di concludere l’anno al di fuori della zona playout.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO PRO PATRIA

Le probabili formazioni della diretta Giana Erminio Pro Patria, match che andrà in scena allo stadio Città di Gorgonzola. Per la Giana Erminio, Andrea Chiappella schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Zacchi, Previtali, Ferrante, Minotti, Caferri, Franzoni, Marotta, Lamesta, Groppelli, Verde, Fall. Risponderà la Pro Patria allenata da Riccardo Colombo con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Rovida, Minelli, Lombardoni, Moretti, Somma, Citterio, Fietta, Nicco, Ndrecka, Pitou, Castelli.

GIANA ERMINIO PRO PATRIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Giana Erminio Pro Patria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Giana Erminio con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo della Pro Patria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.

