Diretta Giana Erminio Juventus U23/ Streaming video tv: bianconeri favoriti (Serie C)

Giana Erminio Juventus U23 sarà diretta dal signor Adalberto Fiero, e si gioca alle ore 17:30 di domenica 3 novembre per la 13^ giornata nel girone A della Serie C 2019-2020. Potrebbe pagare qualcosa in termini fisici e di brillantezza la squadra ospite, che ha giocato in settimana il recupero contro la Pro Vercelli; tuttavia per i giovani bianconeri questo è un momento in generale positivo, segnato da vittorie importanti contro avversarie sulla carta superiori e che ha proiettato la formazione di Fabio Pecchia a contemplare la possibilità di qualificarsi ai playoff. La Giana Erminio è riuscita ad abbandonare l’ultimo posto in classifica, ma poi si è di nuovo arenata: la sconfitta di Arezzo ha lasciato la squadra in penultima posizione, ancora una volta dunque la realtà dei lombardi sarà quella di lottare per salvarsi in un girone nel quale il livello medio sembra essersi alzato. Non resta allora che stare a vedere quello che succederà nella diretta di Giana Erminio Juventus; intanto possiamo analizzare le scelte dei due allenatori in materia di probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Giana Erminio Juventus U23 non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma sappiamo ormai che le partite del campionato e della Coppa Italia di Serie C sono state acquistate (per l’ennesima stagione) dal portale Eleven Sports, che di conseguenza le fornisce in diretta streaming video. Sarà dunque possibile abbonarsi al servizio, con una sottoscrizione stagionale, oppure decidere di volta in volta di acquistare il singolo match, il cui prezzo è stato fissato all’inizio del campionato salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO JUVENTUS U23

Si va verso la conferma del 4-1-4-1, per Cesare Albè, in Giana Erminio Juventus U23: Marenco tra i pali, Pirola e Gambaretti davanti a lui mentre i due terzini saranno Madonna e Montesano. A centrocampo potrebbe trovare spazio Serafini, ma il favorito per agire come boa davanti alla difesa rimane Piccoli; Pinto e Mutton saranno gli esterni sulla trequarti con Capano e Remedi che dovranno fare arrivare palloni giocabili a Perna, in netto vantaggio come centravanti. Pecchia punta sui soliti noti: Clemenza cerca una maglia a centrocampo e potrebbe giocare in appoggio a Dany Mota, con Portanova e Lanini (ma Olivieri e Zanimacchia reclamano spazio) schierati esterni in una formazione offensiva che potrebbe comprendere anche Han Kwang-Song. In mezzo ci sono Muratore e Idrissa Touré; Di Pardo è pronto a giocare nuovamente titolare come terzino destro, Frabotta sarà a sinistra con Mulé e Delli Carri centrali a protezione di Loria.

QUOTE E PRONOSTICO

I giovani bianconeri sono favoriti in Giana Erminio Juventus U23, secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: vale infatti 2,30 l’eventualità del loro successo che è regolato dal segno 2, mentre siamo ad un valore di 3,05 volte quanto puntato sul segno 1, che identifica la vittoria della squadra lombarda. La situazione è dunque di equilibrio, come ci dice anche la quota di 3,10 che è stata posta sul segno X, ipotesi sulla quale scommettere per il pareggio.



