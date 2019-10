Diretta Pro Vercelli Juventus U23/ Streaming video tv: recupero 9^ giornata (Serie C)

Pro Vercelli Juventus U23, che sarà diretta dal signor Simone Galipò e si gioca mercoledì 30 ottobre alle ore 18.30 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli, sarà una sfida valevole per il recupero della nona giornata del campionato di Serie C 2019-2020. La Pro Vercelli è reduce da 6 risultati utili consecutivi in campionato, una serie formata da quattro pareggi e due vittorie, l’ultima delle quali ottenuta a Siena in trasferta domenica scorsa. A piccoli passi la Pro è tornata in zona play off, a braccetto a quota 16 punti proprio la con la Juventus U23 che a sua volta ha ottenuto 10 punti nelle ultime quattro partite. Anche i bianconeri hanno vinto nell’ultima sfida, un gol di Eric Lanini ha segnato il successo di misura contro la Pergolettese, che ha fatto seguito a quelli contro Pianese e Renate e al pareggio in casa del Lecco.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Vercelli Juventus non sarà trasmessa in televisione sui canali in chiaro o a pagamento del digitale terrestre, né sul satellite. L’esclusiva sarà disponibile in diretta streaming video via internet su Elevensports, collegandosi sul sito elevensports.it con l’ausilio di un pc, oppure sull’applicazione Elevensports tramite smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI JUVENTUS U23

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Pro Vercelli Juventus U23, mercoledì 30 ottobre 2019 alle ore 18.30 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli, sfida valevole per il recupero della nona giornata del campionato di Serie C. La Pro Vercelli allenata da Gilardino scenderà in campo con un 4-3-3 schierato con: Saro; Foglia, Benedetti, Auriletto, Quagliata; Bani, Grossi, Erradi; Azzi, Comi, Rosso. Risponderà la Juventus U23 guidata in panchina da Pecchia con un 4-1-4-1: Loria; Rosa, Delli Carri, Mulè, Frabotta; Muratore; Portanova, Toure, Rafia, Lanini; Mota Carvalho.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della sfida per l’agenzia di scommesse Snai vedono la Pro Vercelli favorita sulla Juventus U23. Quota per il segno ‘1’ fissata a 2.05, eventuale pareggio quotata 3.20 mentre la quota per il segno ‘2’ viene proposta a 3.60. Le quote per i gol realizzati complessivamente nel corso della partita vedono l’over 2.5 quotato 2.05 e l’under 2.5 quotato 1.70.



© RIPRODUZIONE RISERVATA