Diretta Giana Erminio Legnago Salus/ Streaming video tv: lombardi ok? (Serie C)

Giana Erminio Legnago Salus, in diretta dallo stadio Comunale Città di Gorgonzola, è la partita in programma per la settima giornata del girone A di Serie C alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 3 ottobre 2021. La classifica ci dice che la diretta di Giana Erminio Legnago Salus potrebbe già essere una sfida in zona salvezza, ma con delle importanti differenze. La squadra di Gorgonzola infatti arriva dal bel successo sul campo della Juventus U23, che ha portato la Giana Erminio a quota 7 punti e dunque di fatto ai margini pure della zona playoff, per quanto questo sia un concetto relativo dopo sole sei giornate giocate in campionato.

Per la Legnago Salus invece la lotta salvezza sembra già una realtà acclarata, perché i veneti hanno solamente 2 punti in classifica e sono penultimi, inoltre nel turno infrasettimanale hanno perso a Piacenza e di conseguenza la situazione comincia già a farsi abbastanza critica e servirebbe invertire al più presto la tendenza. Quali verdetti ci darà oggi Giana Erminio Legnago Salus?

DIRETTA GIANA ERMINIO LEGNAGO SALUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Giana Erminio Legnago Salus non è una di quelle disponibili per questa settima giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO LEGNAGO SALUS

Passiamo adesso all’analisi delle probabili formazioni di Giana Erminio Legnago Salus. I padroni di casa dovrebbero schierarsi con un modulo 3-4-1-2 nel quale Pirola, Bonalumi e Magli formerebbero la difesa a tre davanti al portiere Zanellati; a centrocampo ecco da destra a sinistra Perico, Cazzola, Acella e Vono, infine nel tridente d’attacco potrebbero trovare posto Corti, Pinto e Tremolada.

La risposta della Legnago Salus dovrebbe invece prevedere questo modulo 4-3-1-2: Corvi in porta; difesa a quattro formata da Ambrosini, Bondioli, Milani e Ricciardi; a centrocampo il terzetto composto da Salvi, Yabre e Laurenti; infine in attacco il trequartista Giacobbe a supporto delle due punte Contini e Gomez.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Giana Erminio Legnago Salus, in base alle quote offerte dall’agenzia Eurobet. Partono favoriti i padroni di casa e allora ecco che il segno 1 è quotato a 2,20, mentre poi si sale a quota 3,05 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,35 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio dei veneti.



