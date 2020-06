Diretta Giana Erminio Olbia/ Streaming video tv: Albè si gioca la salvezza (Serie C)

Giana Erminio Olbia, in diretta dal Comunale di Gorgonzola, è la sfida in programma oggi, martedì 30 giugno 2020: fischio d’inizio previsto per le ore 20.00. Si accenderà dunque questa sera la partita di ritorno dei play out della Serie C e davvero siamo impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Giana Erminio e Olbia, che si annuncia bollente. Dopo l’1-0 a favore dei sardi segnato nel match di andata (con autogol di Perna), sarà davvero una sfida da dentro o fuori per Cesare Albè, per il quale pure recuperare un gol non dovrebbe essere affare complicato, pur dopo quasi 4 mesi di stop per l’emergenza coronavirus. Il verdetto dunque rimane aperto, anche se certo pesa quell’autorete regalata: e dire che la formazione biancazzurra, proprio poco prima dello stop era entrata in una striscia positiva di risultati. Ma la pandemia ha bloccato la corsa alla salvezza della Giana, che dunque oggi dovrà passare per la sfida di ritorno contro l’Olbia di Oscar Brevi per confermarsi in Lega Pro. Sarà dunque match appassionante oggi in terra lombarda, pure considerando che anche i sardi in passato hanno già avuto ben ragione degli avversari.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Giana Erminio Olbia non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione; il campionato di Serie C, dunque anche i playout, sono un’esclusiva del portale Sportube che ormai da qualche anno fornisce l’intera gamma delle partite di terza divisione (Coppa Italia compresa). Non solo gli abbonati stagionali avranno accesso alle immagini, visto che il singolo match si potrà acquistare di volta in volta; la visione sarà in diretta streaming video, utilizzando dunque dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GIANA ERMINIO OLBIA

Per le probabili formazioni della diretta tra Giana Erminio e Olbia, non da escludere che entrambi i tecnici approntino qualche sostanziosa modifica all’11 che abbiamo visto solo pochi giorni fa all’andata: la vicinanza in calendario dei due incontri non facilità il recupero di alcuni giocatori più sfruttati. Pure questa sera Albè non rinuncerò al classico 3-5-2 per schierare i suoi biancazzurri: qui vedremo ancora Acerbis tra i pali, come pure il trittico in difesa con Nolan, Montesano e Perico. Sono però ballottaggi aperti nell’ampio reparto a 5 del centrocampo: qui dovrebbero scendere in campo dal primo minuto Piccoli, Maltese e Dalla Bona al centro con la coppia Solerio-Madonna ai lati, ma pure rimangono a disposizione Capano, Greselin, Duguet, Sosio e Bellazzini. In attacco sarà confermato, nonostante l’autogol Perna: al suo fianco uno tra Manconi e Fumagalli. Per l’Olbia questa sera sarà pronto il 5-3-2, dove in attacco saranno ancora Cocco e Ogunseye i titolari confermati, benché Parigi e Verde rimangono soluzioni alternative valide. A centrocampo Vallocchia non perderà il posto tra i titolari, come pure Lella e Giandonato, pur con Pennington a disposizione, per la difesa infine le maglie paiono già consegnate per Brevi: pronti di fronte a Aresti Pisano, La Rosa, Gozzi, Altare e Candela.



