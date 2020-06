Diretta Olbia Giana/ Streaming video tv: in campo per la salvezza (playout Serie C)

Olbia Giana, in diretta alle ore 20.00 di questa sera, sabato 27 giugno 2020, dallo stadio Bruno Nespoli della città sarda, è la partita d’andata dei playout di Serie C nel girone A. Si torna in campo dopo la lunghissima pausa per il Coronavirus e c’è in palio la salvezza: tra l’andata di stasera e il ritorno in Lombardia di martedì si deciderà infatti chi resta in Serie C e chi invece dovrà retrocedere. Olbia Giana dunque, come tutte le sfide dei playout, ci metterà di fronte a due match delicatissimi: squadre ferme da circa quattro mesi e ora si riparte con due partite in pochissimi giorni e senza appello. Difficile fare previsioni, è come se si ripartisse da zero: l’Olbia ha giocato per l’ultima volta il 23 febbraio, vincendo 1-0 contro la Pistoiese, mentre l’ultima uscita della Giana Erminio risale addirittura alla domenica precedente (16 febbraio), quando la squadra di Gorgonzola si prese la soddisfazione di vincere per 0-2 sul campo del Pontedera. La Giana ha chiuso davanti in classifica la stagione regolare (che in Serie C non è stata completata), di conseguenza i lombardi giocheranno il ritorno in casa e otterranno la salvezza in caso di parità di risultati – doppio pareggio o una vittoria per parte con stesso numero di gol segnati.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olbia Giana non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione; il campionato di Serie C, dunque anche i playout, sono un’esclusiva del portale Sportube che ormai da qualche anno fornisce l’intera gamma delle partite di terza divisione (Coppa Italia compresa). Non solo gli abbonati stagionali avranno accesso alle immagini, visto che il singolo match si potrà acquistare di volta in volta; la visione sarà in diretta streaming video, utilizzando dunque dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA GIANA

Oltre quattro mesi di stop e ora ci si gioca tutto: le probabili formazioni di Olbia Giana risentiranno certamente di questa situazione contingente, che definire particolare sarebbe riduttivo. Non sarà facile per i due allenatori, Oscar Brevi dell’Olbia e Cesare Albè della Giana Erminio, prendere le decisioni sui rispettivi 11 titolari: si baseranno certamente sulle sensazioni degli ultimi allenamenti e su quali giocatori vedranno in migliore forma, ma per tutti pesa l’incognita di uno stop così lungo. Gli allenamenti sono ripresi ormai da alcune settimane, ma non sono di certo paragonabili a una partita, soprattutto con posta in palio così elevata. Per l’Olbia possiamo comunque disegnare un 4-3-1-2 in cui i possibili titolari Demarcus sulla trequarti e Cocco più Ogunseye in attacco avranno un compito assai importante, dal momento che i sardi avranno bisogno di segnare un gol in più dei lombardi per salvarsi. L’eterno Cesare Albè, il Ferguson della Martesana, dovrebbe a sua volta proporre la Giana Erminio con il 4-3-1-2 imperniato su Bellazzini, Perna e Manconi, ma anche sulla difesa: se la squadra di Gorgonzola non subirà gol, sarà certa della salvezza.



