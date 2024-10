DIRETTA TRIESTINA ALLA DISPERATA RICERCA DI UNA VITTORIA

In campo anche la diretta Triestina Pro Vercelli per una partita che metterà in palio i tre punti dell’ottava giornata del Girone A di Serie C. Allo Stadio Nereo Rocco di Trieste si sfideranno due squadre in grande difficoltà e a caccia di punti salvezza. La Triestina ha iniziato il suo campionato in modo tragico e ha infilato cinque sconfitte di fila dopo aver battuto l’Arzignano nella prima giornata. Meglio la Pro Vercelli che ha iniziato bene il campionato prima di perdersi in numerose sconfitte che potrebbero essere state azzerate dalla convincente vittoria in rimonta contro il Lecco.

DIRETTA TRIESTINA PRO VERCELLI, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Triestina Pro Vercelli sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky che darà anche la possibilità di seguirla in streaming con Sky GO o NOW TV. L’alternativa è quella di seguire con noi una diretta testuale che vi terrà aggiornati sulle migliori occasioni e le azioni salienti del match.

TRIESTINA PRO VERCELLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme anche quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori con le probabili formazioni della diretta Triestina Pro Vercelli. Schiera un 3-5-2 Michele Santoni che si affida alla coppia formata da Vertainen ed El Azrak in attacco. Ballarini e Germano sono in ballottaggio per l’esterno destro con Bijeleveld sulla fascia opposta. A specchio Paolo Cannavaro che dovrà fare a meno dello squalificato Asane che non potrà entrare nelle rotazioni per questa partita. Comi e Schenetti saranno i due attaccanti con Iezzi e Pino sugli esterni chiamati a fare la doppia fase.

TRIESTINA PRO VERCELLI, LE QUOTE

Riguardo la diretta Triestina Pro Vercelli possiamo anche leggere le quote che sono state emesse dall’agenzia Snai: il bookmaker ritiene favorita la squadra alabardata perché il segno 1 per la vittoria della Triestina vi farebbe guadagnare una somma pari a 2,05 volte la vostra puntata, mentre il segno 2 per il successo esterno della Pro Vercelli ha un valore che ammonta a 3,20 volte la posta in palio e infine il segno X, che naturalmente regola l’opzione del pareggio, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,30 volte l’importo che metterete sul piatto.