Diretta Giana Erminio Siena/ Streaming video tv: lombardi in ripresa? (Serie C)

Giana Erminio Siena, che sarà diretta dal signor Federico Longo, si gioca alle ore 17:30 di domenica 17 novembre e rientra nel programma della quindicesima giornata per il girone A della Serie C 2019-2020. Per quello che al momento è il quadro della classifica si tratta di una partita che sorride decisamente alla Robur, che sogna un posto nei playoff magari saltando un paio di turni eliminatori, nel tentativo di tornare in Serie B; ottimo il rendimento interno di una squadra che invece in casa non riesce a spiccare il volo, e che anche domenica scorsa è incappata in un pareggio contro il modesto Gozzano (tra l’altro con gol realizzato al 90′). La Giana Erminio vuole salvarsi e di fatto sta ripetendo l’ultimo campionato; i lombardi se non altro possono contare sul fatto che il passo della Pergolettese sia più lento, ed è appena arrivato un altro punto guadagnato sui cremaschi grazie al pareggio di Vercelli. Risultato positivo, ma che cambia poco la classifica; non resta allora che valutare quello che potrebbe succedere nella diretta di Giana Erminio Siena, nel frattempo analizziamo in maniera più dettagliata quali sono le probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Giana Erminio Siena non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma come sempre l’appuntamento con la Serie C è sulla piattaforma Eleven Sports: la partita di campionato, come sempre, potrà essere seguita in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. All servizio è possibile abbonarsi per la stagione oppure di volta in volta acquistare il singolo evento, ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO SIENA

Madonna è ancora squalificato in Giana Erminio Siena: dunque, Perico confermato terzino destro con Montesano dall’altra parte, Pirola e Gambaretti i centrali di una difesa schierata a protezione di Marenco. A centrocampo Piccoli e Remedi vanno verso la conferma, sugli esterni invece Zulli e Sosio sperano di avere una maglia ma devono vincere la concorrenza di Capano e Pinto. Mutton e Cortesi restano favoriti per comporre il tandem d’attacco, ma attenzione a Perna che giustamente reclama spazio e potrebbe averlo in questa partita. Alessandro Dal Canto schiera il suo Siena con un 3-5-2, anche se l’atteggiamento dei laterali Setola e Migliorelli sarà maggiormente difensivo; in mezzo agiscono Baroni, Panizzi e Dario D’Ambrosio a protezione del portiere Confente, nel settore nevralgico del campo dovrebbe esserci spazio per Serrotti e Gerli con Vassallo che di fatto fluttua tra le linee, e allora potremmo parlare di un centrocampo schierato a rombo con Polidori che in attacco potrebbe fare coppia con D’Auria, anche se Guidone e Ortolini sono pronti a dire la loro e mettere in crisi le scelte dell’allenatore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA