Diretta/ Giana Erminio Triestina streaming video tv: alabardati, ancora difficoltà (Serie C, 14 agosto 2024)

Giana Erminio Triestina, in diretta domenica 14 aprile 2024 alle ore 14.00. La Giana Erminio si prepara per il penultimo match casalingo della stagione di Serie C, cercando i punti che garantirebbero la partecipazione ai play off, obiettivo già raggiunto nel 2017 e nel 2018. Attualmente settima in classifica con 50 punti, a +6 dall’undicesimo posto, l’ultimo pareggio col Trento ha garantito un ulteriore passo in avanti verso la post season.

La Triestina, recentemente superata dal Vicenza al terzo posto, dovrà tenere in considerazione il buono stato di forma del club di Gorgonzola. Le undici partite degli alabardati sotto la gestione di Bordin hanno mostrato alti e bassi, con quattro sconfitte consecutive seguite da un pareggio e quattro vittorie di fila, seguite dall’ultima battuta d’arresto in casa contro la Virtus Verona. L’obiettivo è chiudere la regular season nella miglior posizione possibile in vista dei play off.

DIRETTA GIANA ERMINIO TRIESTINA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

Anche la diretta del Giana Erminio Triestina sarà possibile seguilra in tv dal porpio salotto di casa a condizione di possedere un abbonamento a Sky Calcio. Se non volete rinchiudervi in casa a guardare la partita allora potete comunue sintonizzarvi sulla diretta di Giana Erminio Triestina e guardarla in streaming video mettendo sul vostro cellulare o tablet l’app di Sky Go o con Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO TRIESTINA

Proviamo ad indagare quali saranno le probabili formazioni della diretta Giana Erminio Triestina. La Giana Erminio, guidata da Andrea Chiappella schiererà in campo con un 3-5-2. Le chiavi della porta affidate a Zacchi; i tre di difesa Ferrante, Piazza, Minotti; a giostrare a centrocampo Caferri, Marotta, Ballabio, Groppelli; davanti Ma. Fall e Verde. La Triestina allenata da Roberto Bordin si presenterà con un 3-4-2-1, dotandosi di un doppio trequartista, El Azrak e D’Urso, a supporto di un’unica punta che sarà Lescano.

QUOTE GIANA ERMINIO TRIESTINA

Sarà possibile oggi fare una scommessina anche sulla diretta Giana Erminio Triestina: basterà prima di decidere andare a consultare le quote stabilite da Snai. La vittoria della Giana Erminio con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo della Triestina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.15.











