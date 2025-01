DIRETTA GIGANTE ADELBODEN: SPERANZE AZZURRE!

Siamo vicini alla diretta gigante Adelboden, che inizia alle ore 10:30 con la sua prima manche; la seconda, come di consueto, è in programma tre ore più tardi e dunque dalle ore 13:30, con i primi trenta che scenderanno a ordine invertito. Nella Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino maschile non si parlava di slalom gigante dal 22 dicembre: Marco Odermatt aveva vinto in Alta Badia bissando il successo in Val d’Isère, e riuscendo finalmente a prendere un bel margine nella classifica generale dopo un avvio di stagione non troppo esaltante, lo svizzero dunque si sta lanciando verso quello che sarebbe il quarto globo consecutivo.

Tuttavia oggi nella diretta gigante Adelboden anche l’Italia può sperare in qualche risultato di prestigio: nelle prove tecniche quest’anno la nostra nazionale non è stata brillantissima in termini assoluti, però sono arrivati buoni risultati da Alex Vinatzer (quinto nell’esordio di Soelden) e soprattutto Luca De Aliprandini, che infatti gli è davanti in graduatoria ed è nella Top Ten della coppetta di gigante. Certo bisogna anche essere onesti nel dire che oggi i favoriti siano altri: Odermatt in primis ma occhio a quello che potrebbe succedere, perché attualmente lo scenario che ci si presenta è davvero intricato.

COME VEDERE LA DIRETTA GIGANTE ADELBODEN IN STREAMING VIDEO TV

Saremo su Rai Sport HD per seguire la diretta gigante Adelboden: la gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile viene naturalmente trasmessa in chiaro sulla televisione di stato, il canale è il numero 58 del telecomando e si potrà seguire questo evento, senza costi aggiuntivi, anche attraverso il sito di Rai Play o la relativa applicazione.

Ricordiamo poi che come alternativa i clienti del satellite avranno accesso a Eurosport, numero 210 del loro decoder; in questo caso, e sempre senza dover pagare in aggiunta, il servizio di diretta streaming video sarà attivo, per tutti i clienti, con l’applicazione Sky Go attivabile su PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY GIGANTE ADELBODEN

DIRETTA GIGANTE ADELBODEN: SITUAZIONE IN EQUILIBRIO

Certamente la diretta gigante Adelboden arriva in un momento in cui le prove sono state ancora poche, ma intanto la classifica di specialità è straordinaria: i primi cinque sono tutti racchiusi in 40 punti e oggi virtualmente anche l’ottavo potrebbe balzare in testa alla graduatoria. Marco Odermatt ha 200 punti che sono frutto delle vittorie ottenute negli ultimi due giganti, ma a Soelden e Beaver Creek non aveva visto il traguardo: ne ha approfittato Henrik Kristoffersen per portarsi ad un solo punto dallo svizzero, ma con 11 punti da recuperare al leader troviamo l’altro norvegese Alexander Steen Olsen e poi, solo leggermente più staccati, Zan Kranjec e Atle Lie McGrath.

Difficile invece inquadrare Thomas Tumler: il rossocrociato ha vinto a sorpresa a Beaver Creek ma negli altri tre giganti della stagione ha ottenuto un totale di 24 punti, di conseguenza è settimo nella classifica di disciplina in compagnia di Lucas Braathen, tornato a gareggiare per il Brasile e già competitivo a differenza di Marcel Hirscher, che però ha altra età e ben altro periodo di inattività e ha posto fine in anticipo alla sua Coppa del Mondo a causa di un grave infortunio in allenamento. Ora la parola passa alla diretta gigante Adelboden, sarà molto interessante scoprire quello che succederà sulla Chuenisbärgli.