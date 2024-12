DIRETTA GIGANTE ALTA BADIA: IL FASCINO DELLA GRAN RISA

Oggi domenica 22 dicembre 2024 è naturalmente il giorno della diretta gigante Alta Badia per la Coppa del Mondo di sci che sta vivendo i suoi classici appuntamenti in Italia. Ci attende allora il gigante sulla meravigliosa pista Gran Risa, uno dei più impegnativi e affascinanti al mondo: è una di quelle gare che ogni sciatore sogna di vincere, che non possono mancare nel curriculum di un grande campione. A rendere ancora più affascinante il quadro della situazione verso la diretta gigante Alta Badia c’è il fatto che nelle precedenti tre gare stagionali nella specialità sono andati sul podio nove atleti differenti, per cui il pronostico è apertissimo.

Certo, la vittoria ottenuta in Val d’Isere dopo due uscite consecutive rimette al centro dell’attenzione Marco Odermatt, ma sono in tanti a poterlo sfidare, a cominciare da Henrik Kristoffersen, che pur non avendo ancora vinto è il leader della classifica della Coppa di gigante ed è anche uno dei pochi sciatori in attività ad avere già vinto in gigante sulla Gran Risa. Dobbiamo anche aggiungere che la squadra italiana ha dato segnali di crescita e quindi speriamo che la diretta gigante Alta Badia possa regalarci anche squarci di azzurro – e non solo dal cielo…

GIGANTE ALTA BADIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Gli orari della diretta gigante Alta Badia ci ricordano che tutto avrà inizio alle ore 10.00 con la prima manche, mentre alle ore 13.30 potremo seguire la seconda manche con al via i migliori 30 della prima. Quanto agli appuntamenti televisivi, ecco che la diretta gigante Alta Badia in tv sarà garantita per tutti su Rai 2 (la prima manche però sarà parzialmente anche su Rai Sport) e per gli abbonati su Eurosport, con i servizi forniti da sito e app di Rai Play gratuitamente per tutti oppure da Discovery + e servizi collegati su abbonamento per la diretta gigante Alta Badia in streaming video.

DIRETTA GIGANTE ALTA BADIA: UNA STAGIONE FINORA INCERTISSIMA

Come abbiamo già accennato, verso la diretta gigante Alta Badia il fattore più significativo è che in tre gare sono saliti sul podio nove sciatori diversi, quindi il pronostico è davvero aperto. C’è stata gloria per tanti e una citazione se la merita lo svizzero Thomas Tumler, che a 35 anni si è preso la soddisfazione della prima vittoria in carriera grazie al successo a Beaver Creek; globalmente la squadra di riferimento resta la Norvegia, specie se comprendiamo anche l’ormai brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, a sua volta già in trionfo sulla Gran Risa due anni fa, ma potrebbe succedere di tutto.

Speriamo allora che in questo “tutto” ci sia gloria anche per l’Italia nella diretta gigante Alta Badia: la nostra punta è Luca De Aliprandini, che è stato decimo, ottavo e sesto nei primi tre giganti della stagione, con una costante crescita che ci lascia ben sperare e ci fa dire che sarebbe proprio il trentino a meritarsi di essere il decimo sul podio. In Val d’Isere ha fatto molto bene anche Giovanni Borsotti, mentre in gigante era uscito Alex Vinatzer, che però è ormai costante su livelli molto buoni nella specialità. La speranza sarebbe poi quella di ritrovare Filippo Della Vite, un talento che lo sci italiano non può permettersi di disperdere…